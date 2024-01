Beide führenden Stimmrechtsberatungsfirmen ISS und Glass Lewis empfehlen nun die Unterstützung des Arrangements

Glass Lewis hebt hervor, dass die Transaktion eine "bedeutende" Prämie für die Aktionäre und eine "attraktive" strategische Gelegenheit darstellt

Q4 fordert die Aktionäre auf, rechtzeitig vor dem Stichtag am 22. Januar 2024 um 10 Uhr Ortszeit Toronto FÜR das vorgeschlagene Arrangement zu stimmen

Q4 Inc. (TSX:QFOR) ("Q4" oder das "Unternehmen"), die führende Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, gab heute bekannt, dass das unabhängige Stimmrechtsberatungsunternehmen Glass Lewis Co. ("Glass Lewis") den Inhabern (den "Aktionären") der Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") empfiehlt, FÜR die vorgeschlagene Transaktion (das "Arrangement") zu stimmen, durch die Q4 von einem neu gegründeten Unternehmen übernommen werden soll, das von Sumeru Equity Partners ("Sumeru"), einer führenden technologieorientierten Investmentfirma, kontrolliert wird. Zuvor hatte auch das Beratungsunternehmen Institutional Shareholder Services Inc. ("ISS") eine Empfehlung für das Arrangement abgegeben. Eine außerordentliche Versammlung der Aktionäre (die "außerordentliche Versammlung") im Zusammenhang mit dem geplanten Arrangement wird am 24. Januar 2024 um 10:00 Uhr Ortszeit Toronto stattfinden.

In seinem Bericht, in dem es die Unterstützung für das Arrangement empfiehlt, stellt Glass Lewis fest:

"Alles in allem glauben wir, dass der Vorstand genügend Argumente vorgelegt hat, um seine Ansicht zu untermauern, dass die strategische Gelegenheit, die der Käufer bietet, attraktiv ist."

"Was die Gründe für die Transaktion angeht, so betonen wir, dass das Barangebot einen sicheren und unmittelbaren Wert und Liquidität für die Aktionäre zu bedeutenden kurz- und langfristigen Marktprämien bietet..."

"Da wir glauben, dass die von [Stifel Nicolaus Canada Inc.] verwendeten Annahmen und Methoden im Großen und Ganzen vernünftig sind, sind wir der Ansicht, dass die Fairness Opinion eine Grundlage für die Annahme bietet, dass die Gegenleistung für die Fusion aus Sicht der Q4-Aktionäre in einem fairen und angemessenen Rahmen liegt."

"In Bezug auf die Marktreaktion nach der Ankündigung sind wir der Meinung, dass die durchgängig enge und positive Arbitrage-Spanne seit der Ankündigung darauf hindeutet, dass der Markt mit dem Abschluss der Transaktion rechnet und dass es unwahrscheinlich ist, dass zu diesem Zeitpunkt ein besseres Angebot abgegeben wird."

Zuvor hatte ISS auch die Vorzüge der Transaktion hervorgehoben: 1

"Das Angebot stellt einen erheblichen Aufschlag auf den nicht beeinflussten Preis dar und die Bewertung erscheint glaubwürdig."

"Der Verkaufsprozess wurde letztlich auf einer vergleichbaren Basis wie andere bemerkenswerte kanadische Software-Transaktionen der letzten Zeit durchgeführt und hat die Preisfindung erleichtert."

Julie Silcock, unabhängige Direktorin und Vorsitzende des Sonderausschusses des Q4 Board of Directors, sagte: "Glass Lewis schließt sich ISS bei der Unterstützung des vorgeschlagenen Arrangements mit Sumeru an, was eine weitere Bestätigung für die Fairness der Transaktion ist. Wie die beiden unabhängigen Beratungsunternehmen feststellten, spiegelt das Arrangement eine beträchtliche Prämie wider, die im Anschluss an einen robusten strategischen Überprüfungsprozess erzielt wurde, und bietet den Q4-Aktionären Sicherheit und Liquidität. Wir ermutigen die Aktionäre, auf der außerordentlichen Versammlung für das vorgeschlagene Arrangement zu stimmen."

Q4 fordert alle Aktionäre auf, der Empfehlung von ISS und Glass Lewis zu folgen und bis zum 22. Januar 2024 um 10 Uhr (Ortszeit Toronto) FÜR die vorgeschlagene Vereinbarung zu stimmen.

Aufgrund der zeitlichen Bedeutung werden die Aktionäre aufgefordert, online oder telefonisch abzustimmen, wie im beiliegenden Abstimmungsformular und auf der Website von Q4 beschrieben: https://investors.q4inc.com/Special-Meeting

Die Frist für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte endet am 22. Januar 2024 um 10:00 Uhr Ortszeit Toronto.

Aktionärsfragen und Hilfestellung

Aktionäre, die Fragen zum Arrangement haben oder Unterstützung bei der Stimmabgabe benötigen, können sich an die Laurel Hill Advisory Group, den Berater für Aktionärskommunikation und Bevollmächtigten des Unternehmens, wenden:

Laurel Hill Advisory Group

Gebührenfrei in Nordamerika: 1-877-452-7184 (+1 416-304-0211 Außerhalb Nordamerikas)

E-Mail: assistance@laurelhill.com.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist die führende Plattform für Zugang zu den Kapitalmärkten und transformiert die Art und Weise, wie Emittenten, Investoren und die Verkaufsseite effizient miteinander in Verbindung treten, kommunizieren und interagieren.

Die Q4-Plattform erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten durch IR-Website-Produkte, virtuelle Veranstaltungslösungen, Engagement-Analysen, Investor Relations CRM, Aktionärs- und Marktanalysen, Monitoring und ESG-Tools. Die Q4-Plattform ist die einzige holistische Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, die digital Verbindungen herstellt, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement ausgerichtet ist, wodurch öffentliche Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.500 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeitenden gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Q4 hat seinen Hauptsitz in Toronto und unterhält Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter investors.Q4inc.com.

Über Sumeru Equity Partners

Sumeru Equity Partners stellt Wachstumskapital an der Schnittstelle zwischen Menschen und innovativer Technologie zur Verfügung. Sumeru unterstützt innovative Gründer und Managementteams durch Kapital und skalierende Partnerschaften. Sumeru hat über 3 Milliarden US-Dollar in mehr als fünfzig Plattform- und Add-on-Investitionen in den Bereichen SaaS, Datenanalyse, Bildungstechnologie, Infrastruktursoftware und Cybersicherheit investiert. Das Unternehmen investiert überwiegend in Unternehmen in Nordamerika und Europa. Nähere Informationen sind verfügbar unter sumeruequity.com.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf den Kauf aller emittierten und ausstehenden Stammaktien durch den Käufer, die Gründe des Board of Directors für den Abschluss der Arrangement-Vereinbarung, den voraussichtlichen Zeitplan und die verschiedenen Schritte, die im Zusammenhang mit dem Arrangement vollzogen werden müssen, einschließlich der Einholung der Zustimmung der Aktionäre und Genehmigung durch die Gerichte, sowie den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses des Arrangements.

In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen erkennbar an bestimmten Wörtern wie "plant", "zielt ab" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "eine Gelegenheit besteht", "ist positioniert", "schätzt", "beabsichtigt", "vermutet" oder "vermutet nicht", "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Begriffe oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "können", "würden", "unternommen werden", "sich ereignen" oder "erzielt werden". Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Absichten, Projektionen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Garantien oder Zusicherungen zukünftiger Ergebnisse, sondern spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen, Erwartungen, Schätzungen und Projektionen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und operative Leistungen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, jedoch inhärenten Unwägbarkeiten, Risiken und Änderungen von Rahmenbedingungen unterliegen, die wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen können. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse möglicherweise erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören unter anderem die Möglichkeit, dass das vorgeschlagene Arrangement nicht zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen oder zum vorgesehenen Zeitpunkt oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, die Möglichkeit, dass die Arrangement-Vereinbarung unter bestimmten Umständen gekündigt wird, die Fähigkeit des Board of Directors, ein höheres Angebot für das Unternehmen in Betracht zu ziehen und zu genehmigen, und die anderen Risikofaktoren, die unter "Risk Factors" im aktuellen Jahresbericht des Unternehmens und in der Management's Discussion and Analysis für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr und der Management's Discussion and Analysis für den am 30. September 2023 endenden Berichtszeitraum sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei der Börsen- und Finanzaufsicht oder vergleichbaren Aufsichtsbehörden in Kanada oder möglicherweise in zukünftigen Einreichungen aufgeführt sind, die auf der SEDAR+-Profilseite des Unternehmens unter www.sedarplus.ca. Diese Faktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die das Unternehmen beeinflussen könnten. Solche Risikofaktoren sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Datum dieser Mitteilung Gültigkeit haben.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risikofaktoren zu benennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, können andere Risikofaktoren bestehen, die uns derzeit nicht bekannt sind oder von denen wir derzeit annehmen, dass sie nicht wesentlich sind, die jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in diesen Informationen erwartet werden. Infolgedessen sollten Sie sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen geben die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung (oder zum Zeitpunkt, an dem sie anderweitig angegeben werden) wieder und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jedoch jegliche Absicht ab und übernimmt auch keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Alle in der vorliegenden Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch die vorstehenden Vorsichtshinweise ausdrücklich eingeschränkt.

1 Die Erlaubnis, ISS zu zitieren, wurde weder beantragt noch eingeholt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240112150546/de/

