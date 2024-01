Der DAX startet mit Verlusten in den Handel am Dienstag. Neue Inflationssorgen, die die Aussicht auf eine baldige Zinssenkung trüben, belasten die Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Positive Unternehmensmeldungen sind ebenfalls nicht vorhanden, Anleger müssen sich mit den Analystenkommentaren zufrieden geben. So bei Allianz, BASF, Commerzbank, Siemens Healthineers und Vonovia.

Den vollständigen Artikel lesen ...