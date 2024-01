Die VIG-Tochter Wiener Städtische erhöht ihre Gesamtverzinsung in der Lebensversicherung von 2 auf 2,5 Prozent. "Der Anstieg der Leitzinsen ist ein wichtiger und richtiger Schritt in Richtung geldpolitische Normalität. Damit können wir unseren Kund:innen endlich wieder eine deutlich höhere Gesamtverzinsung bieten. Das wird die private Altersvorsorge im Allgemeinen und die klassische Lebensversicherung im Besonderen beflügeln", erklärt Manfred Bartalszky, Vorstand der Wiener Städtischen Versicherung. Allerdings sollte die private Vorsorge noch intensiver gefördert werden, ist man sich in der Versicherungsbranche einig und hat daher Forderungen an die Politik adressiert: Die Halbierung der Versicherungssteuer, steuerliche Anreize ...

