Sixt -1.69% ThomasHuppMBA (4DVER): Sixt AG PRESSEMITTEILUNG Grundstein für weitere globale Expansion gelegt: SIXT und Stellantis vereinbaren Bezug von bis zu 250.000 Fahrzeugen Bis 2026 werden bis zu 250.000 Stellantis Fahrzeuge der neuesten Generation Teil der Vermietflotte von SIXT in Europa und Nordamerika; umfangreiches Spektrum von Stellantis an ikonischen Marken und Fahrzeugklassen abgebildet Stellantis und SIXT verfolgen ambitionierte Strategien zur Dekarbonisierung, stellen den Kunden in den Mittelpunkt all ihres Handelns und setzen auf technologische Innovationen bei ihren jeweiligen Produkten und Dienstleistungen Carlos ...

