Der DAX stand am Mittwoch erneut unter Druck. Zeitweise notierte er auf dem tiefsten Stand seit Anfang Dezember. Am Ende ging er mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 16.431,69 Zählern aus dem Handel. Am heutigen Donnerstag dürfte der deutsche Leitindex zunächst kaum bewegt in den Handel starten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen bei 16.430 Punkten.Im Blickpunkt dürften am heutigen Handelstag im DAX weiterhin die Aktien von RWE stehen. Das Papier ging am Mittwoch als einer der stärksten Verlierer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...