Next Energy verkauft Strom aus einem 600 MW starken Solarpark bei Leipzig an die Muttergesellschaft Shell. Das Unternehmen übernimmt auch die Direktvermarktung. Next Kraftwerke vermarktet einen Großteil des generierten Stroms des Energieparks Witznitz südlich von Leipzig an die Muttergesellschaft Shell. Wie das Kölner Unternehmen mitteilte, handelt es sich bei der Anlage um einen Solarpark mit 585 Megawatt (MW) Leistung. Die Strombelieferung erfolgt über ein Power Purchase Agreement (PPA). Next ...

