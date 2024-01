DJ PTA-News: Serviceware SE: Weltweit führendes Unternehmen für Baulösungen setzt beim Kostenmanagement auf Serviceware

Idstein (pta/18.01.2024/09:00) - * Einsatz der ESM-Plattform-Module Serviceware Financial und Serviceware Performance * Mit Cloud Cost Management alle On-Premise- und Cloud-Kosten im Blick * SaaS-Vertrag mit 3 Jahren Mindestlaufzeit

Idstein, 18. Januar 2024 Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) verzeichnet einen weiteren hochkarätigen Neukundengewinn. Ein weltweit führendes Unternehmen für Baulösungen mit mehreren zehntausend Mitarbeitern in rund 70 Ländern wird die Softwarelösungen Serviceware Financial und Serviceware Performance aus der einzigartigen ESM-Plattform von Serviceware weltweit einsetzen. Die Module für das Financial Management von IT- und Shared-Services und die Unternehmensplanung verfügen über vielfältige Funktionen für Planung, Analyse, Reporting und Simulationen in allen Bereichen der Unternehmenssteuerung. Mit Serviceware Financial und Serviceware Performance hat der Kunde durchgängige Analyse- und Reportingmöglichkeiten auf einer zentralen Datenbasis aus einer Datenquelle.

Die Lösungen von Serviceware unterstützen unter anderem beim End-to-End-Kostenmanagement oder bei mehrstufigen Kostenzuordnungsberechnungen für die Kundenabrechnung. Zudem können Berichte und Vergleiche der Ausgaben über mehrere Abteilungen und Ländermärkte erstellt werden.

Sämtliche Kostenpositionen lassen sich in einer Anwendung steuern, planen, überwachen und optimieren. Durch die Integration von Künstlicher Intelligenz bei Serviceware Financial wird die Geschwindigkeit bei Simulationen und Kostenmodellierung, beispielsweise der globalen IT-Service- und Produktkosten, erheblich beschleunigt. "Was-wäre-wenn"-Szenarien lassen sich mit den Lösungen von Serviceware innerhalb weniger Minuten erstellen. Serviceware Financial beinhaltet zudem das Cloud Cost Management, mit dem Unternehmen sowohl ihre On-Premise- als auch Cloud-Kosten und alle Kostenpositionen jederzeit im Blick haben. Hierdurch werden der Zeit- und Personalaufwand erheblich minimiert und Kosten deutlich gesenkt, da insbesondere Kostentreiber schnell und eindeutig identifiziert werden können.

Dirk Martin, CEO von Serviceware: "Wir freuen uns, dass erneut ein hochkarätiges Unternehmen beim IT-Finanzmanagement und der Unternehmenssteuerung auf Lösungen von Serviceware setzt. Mit unseren Modulen und dem Cloud Cost Management werden sämtliche Kosten im gesamten Unternehmen sichtbar und Sparmöglichkeiten aufgezeigt. Zudem können Unternehmen die Komplexität ihrer Cloud- und On-Premise-Kosten so erheblich minimieren."

Über Serviceware

Serviceware bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist KI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen KI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt 500 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

