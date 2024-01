EQS-Ad-hoc: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Personalie

LION E-Mobility ernennt Dr. Joachim Damasky zum neuen CEO



18.01.2024 / 13:58 CET/CEST

LION E-Mobility ernennt Dr. Joachim Damasky zum neuen CEO Zug (Schweiz), 18. Januar 2024. Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG hat Dr. Joachim Damasky mit Wirkung zum 1. Februar 2024 zum Geschäftsführer (CEO) ernannt. Dr. Damasky, ein renommierter Experte in der Automobilindustrie, wird LION durch die kommende Phase der Unternehmensentwicklung führen. Er tritt die Nachfolge von Herrn Winfried Buss an, der sein Amt zum 31. Januar 2024 niederlegen wird.

Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100 % der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batteriemanagementsystemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30 % Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem erfolgreichen Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-Mobility AG hält außerdem 100 % der Anteile an der LION E-Mobility North America Inc. und der LION Smart North America Inc. sowie 100 % der deutschen LION Smart Production GmbH. www.lionemobility.com Verantwortlich für die Pressemeldung: Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG LION E-Mobility AG

Alessio Basteri

Präsident des Verwaltungsrats LION E-Mobility Investor Relations

Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com Haftungsausschluss:

