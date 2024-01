Genf - Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont ist im Weihnachtsquartal weiter gewachsen. Vor allem im lukrativen Schmuckgeschäft setzte die Gruppe die Erfolgsstory fort. Das wird an der Börse mit viel Applaus aufgenommen. Von Oktober bis Dezember, also im dritten Quartal 2023/24, setzte Richemont 5,6 Milliarden Euro um. Das entsprach in Euro einem Wachstum von 4 Prozent und von 8 Prozent in Lokalwährungen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. ...

