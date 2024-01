The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.01.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.01.2024

.

ISIN Name

CA09605D1015 BLUE RIVER RESOURCES LTD

DK0061550811 LINKFIRE A/S DK 0,01

DK0061551033 SAMESYSTEM A/S DK -,01

IE00BCBJFC69 SSGA SP.E.EU.II-M.E.B.BR.

IE00BKY7WX37 S.S.E.E.II-R.3000 US T.M.

IE00BYSZ5X28 SPDR E.I-BA.7+ Y.EU.CO.BD

IE00B431K857 SPDR MSCI EM EUROPE ETF

IE00B7GBL799 SPDR CITI ASIA LOC.GOV.BD

IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL

US7940931048 SALEM MEDIA GR. DL-,01

US38141GZH00 Goldman Sachs Group Inc.

