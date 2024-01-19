The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.01.2024.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.01.2024
.
ISIN Name
CA09605D1015 BLUE RIVER RESOURCES LTD
DK0061550811 LINKFIRE A/S DK 0,01
DK0061551033 SAMESYSTEM A/S DK -,01
IE00BCBJFC69 SSGA SP.E.EU.II-M.E.B.BR.
IE00BKY7WX37 S.S.E.E.II-R.3000 US T.M.
IE00BYSZ5X28 SPDR E.I-BA.7+ Y.EU.CO.BD
IE00B431K857 SPDR MSCI EM EUROPE ETF
IE00B7GBL799 SPDR CITI ASIA LOC.GOV.BD
IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL
US7940931048 SALEM MEDIA GR. DL-,01
US38141GZH00 Goldman Sachs Group Inc.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.01.2024
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ISIN Name
CA09605D1015 BLUE RIVER RESOURCES LTD
DK0061550811 LINKFIRE A/S DK 0,01
DK0061551033 SAMESYSTEM A/S DK -,01
IE00BCBJFC69 SSGA SP.E.EU.II-M.E.B.BR.
IE00BKY7WX37 S.S.E.E.II-R.3000 US T.M.
IE00BYSZ5X28 SPDR E.I-BA.7+ Y.EU.CO.BD
IE00B431K857 SPDR MSCI EM EUROPE ETF
IE00B7GBL799 SPDR CITI ASIA LOC.GOV.BD
IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL
US7940931048 SALEM MEDIA GR. DL-,01
US38141GZH00 Goldman Sachs Group Inc.