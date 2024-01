The following instruments on XETRA do have their first trading 22.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.01.2024Aktien1 CA39032G1046 Great Eagle Gold Corp.2 CA4998911099 Kobrea Exploration Corp.3 GB0032164732 JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities PLC4 IT0005572778 Juventus Football Club S.p.A.Anleihen1 US61690U8A11 Morgan Stanley Bank N.A.2 XS2752872882 Nestlé Finance International Ltd.3 BE0002996776 Communauté française de Belgique4 US46647PEA03 JPMorgan Chase & Co.5 XS2754435225 Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank6 DE000A3827R4 Sixt SE7 US693475BV67 The PNC Financial Services Group Inc.8 US91159HJR21 U.S. Bancorp9 US91159HJQ48 U.S. Bancorp10 DE000DW6AAV1 DZ BANK AG11 FR001400NBC6 Frankreich, Republik12 DE000A3824W1 Wepa Hygieneprodukte GmbH13 AT0000A39UW5 Österreich, Republik14 US00828EEZ88 African Development Bank15 US00914AAV44 Air Lease Corp.16 FI4000566351 Alandsbanken Abp17 US013051ET04 Alberta, Provinz18 US06675GBC87 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]19 XS2753427421 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale20 ES0422714206 Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito21 US168863EB04 Chile, Republik22 US174610BF15 Citizens Financial Group Inc.23 US26884LAR06 EQT Corp.24 DE000A1RQEQ4 Hessen, Land25 US46647PEB85 JPMorgan Chase & Co.26 XS2753542104 Kommunalbanken AS27 XS2742661122 Motability Operations Group PLC28 XS2690137612 OMERS Finance Trust29 XS2736475208 Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Company Ltd.30 US693475BW41 The PNC Financial Services Group Inc.31 XS2753429047 Ungarn, Republik32 XS2752471206 Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.33 IT0005580656 UniCredit S.p.A.34 XS2754067242 Vereinigte Mexikanische Staaten35 US222213BE97 Council of Europe Development Bank (CEB)36 US29874QFA76 European Bank for Reconstruction and Development37 US46647PEC68 JPMorgan Chase & Co.38 DE000HLB43P3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale39 XS2753547673 Logicor Financing S.à.r.l.40 CH1322499620 Volkswagen Financial Services N.V.41 CH1322499612 Volkswagen Financial Services N.V.