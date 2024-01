Die Kryptomärkte, insbesondere Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) und The Graph (GRT), haben seit Oktober 2023 erheblich zugelegt. Die positive Entwicklung spiegelt die erfolgte Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs wider, die Hoffnung auf die Zulassung von Ethereum-Spot-ETFs sowie das bevorstehende Bitcoin Halving im April 2024. coinIX profitiert kurzfristig durch ihre bedeutenden Bestände an BTC, ETH und GRT. Weiterhin hat mit Moritz Schildt eine Persönlichkeit mit ausgewiesener Management- und Blockchain-Kompetenz die Führung von coinIX übernommen. Eine Aktualisierung von AlsterResearchs NAV-Bewertungsmodell mit aktuellen Preisen ergibt einen neuen fairen Wert je Aktie in Höhe von EUR 3,08 (alt: EUR 2,36), und somit ein Aufwärtspotenzial von weiterhin über 30%. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/coinIX%20GmbH%20&%20Co%20KGaA





