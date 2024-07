Die US-Börsenaufsicht SEC hat Ethereum-ETFs genehmigt, wodurch ETH für konventionelle Anleger über traditionelle Broker investierbar wird. Namhafte Emittenten wie BlackRock, Fidelity, Grayscale, 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton, VanEck und Invesco Galaxy werden ETH-ETFs auflegen, ähnlich wie Bitcoin-ETFs, die seit Januar Investitionen in Milliardenhöhe angezogen haben. Dies könnte den ETH-Preis in die Höhe treiben, wovon coinIX indirekt profitiert, da Ethereum die größte Position ihres Spezialfonds darstellt. Der Fokus auf Ethereum und die Blockchain-Infrastruktur spiegelt sich auch in einer weiteren Investition von coinIX wider: coinIX hat in Nexus Network investiert, das eine Plattform entwickelt, um Erträge aus ungenutzten ETH-Bridge-Assets zu generieren. Eine Aktualisierung von mwb research's NAV-Bewertungsmodells mit aktuellen Kursen ergibt einen neuen fairen Wert je Aktie von EUR 3,40 und damit ein Aufwärtspotenzial von weiterhin über 70%. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/coinIX%20GmbH%20&%20Co%20KGaA