coinIX investiert in BRICKS Virtuals: Die Shoppingmall für KI-Agenten Hamburg, 12. Februar 2025



Die Hamburger Investmentgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA, spezialisiert auf digitale Assets und Blockchain-Technologie, hat sich an der innovativen Plattform BRICKS Virtuals beteiligt. KI-Agenten, also Softwareprogramme mit Eigenleben, die sich künstlich intelligent verhalten, übernehmen zunehmend eigenständige Rollen. Daher stellt sich eine entscheidende Frage: Wie bringen wir sie von der digitalen in die physische Welt? Virtuelle Assistenten, intelligente Avatare und autonome Systeme sind bereits heute in der Lage, komplexe Aufgaben zu bewältigen, doch ihre Wirkung bleibt oft auf den digitalen Raum beschränkt. Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, müssen sie reale Interaktionsmöglichkeiten erhalten. Die Herausforderung besteht darin, eine Infrastruktur zu schaffen, die es diesen digitalen Entitäten ermöglicht, über den Bildschirm hinaus aktiv zu werden und in der realen Welt präsent zu sein. BRICKS (Blockchain Realworld Interface & Coordination Kinetic System) ist die erste umfassende Infrastruktur, die es KI-Agenten ermöglicht, in der realen Welt sichtbar zu werden. Was bedeutet das? Man stelle sich eine Art "Shoppingmall für KI-Agenten" vor: BRICKS bietet digitalen Marken und virtuellen Entitäten eine Plattform, um personalisierte Merchandise-Produkte zu erstellen, Events zu organisieren und gezielte Marketingkampagnen durchzuführen. Hier können KI-Agenten eigenständig Produkte verkaufen, Fans an sich binden und ihre digitale Identität in greifbare Erlebnisse verwandeln. Ob limitierte Editionen von KI-kreierten Designs, physische Werbekampagnen oder exklusive Veranstaltungen - BRICKS sorgt dafür, dass die digitale Welt berührbar wird. Neben der reibungslosen Anbindung an Logistik und Vertrieb setzt BRICKS auf datenschutzkonforme und sichere Checkout-Prozesse. KI-Agenten können personalisierte "Agent Branded Checkouts" nutzen, die den Kaufprozess mit ihrer individuellen Identität verknüpfen. Zudem bietet BRICKS physische Adressen, Postdienste und P.O.-Box-Lösungen, damit KI-Agenten direkt mit Menschen kommunizieren können - ein Novum in der Welt der autonomen digitalen Entitäten. BRICKS hält sich an die strengen europäischen Datenschutzrichtlinien (DSGVO).



Jetzt hat sich der Hamburger Kryptoinvestor coinIX an der Plattform BRICKS Virtuals beteiligt. Moritz Schildt, Mitbegründer und CEO von coinIX, sieht enormes Potenzial in dieser Entwicklung: "Bei coinIX setzen wir auf die Evolution von KI-Agenten und ihre Rolle in der Blockchain-Industrie. Unsere Beteiligung an BRICKS ist ein konsequenter Schritt, um diese Technologie von der Theorie in die Praxis zu bringen. BRICKS schafft eine Infrastruktur, die es KI-Agenten ermöglicht, greifbare und bedeutende Auswirkungen zu erzielen. Wir freuen uns, dieses innovative Projekt zu unterstützen und mitzugestalten."



Mit dem Investment in BRICKS Virtuals unterstreicht coinIX seine Vorreiterrolle im Bereich digitaler Assets und Blockchain-Technologie. Phillip Bock, Geschäftsführer der Karl BRICKS AI GmbH, betont die Innovationskraft der Plattform: "Mit BRICKS schlagen wir die Brücke zwischen digitalen und physischen Erlebnissen. Unsere Plattform gibt KI-Agenten eine echte Markenidentität und physische Präsenz, die über das Virtuelle hinausgeht. Dank der Unterstützung von coinIX können wir unser Konzept weiter ausbauen und die Zukunft der KI-gestützten Wirtschaft mitgestalten." Das bedeutet: Die Verbindung von Blockchain und KI-Agenten schafft eine neue Dimension der Interaktion zwischen digitaler und physischer Welt. Während die Blockchain Sicherheit und Transparenz gewährleistet, bringen KI-Agenten ihre Autonomie und Anpassungsfähigkeit mit ein. Diese Kombination könnte völlig neue Anwendungsfälle in Bereichen wie E-Commerce, Entertainment, digitaler Kunst und Community-Engagement hervorbringen.

