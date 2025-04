coinIX hat den Jahresabschluss 2024 veröffentlicht, der die positiven vorläufigen Zahlen bestätigt hat. Das Vorsteuerergebnis stieg ggü Vj. um c. 270%, und die stillen Reserven als Gradmesser des Erfolgs im Portfolio-Management wuchsen auf EUR 9.5m an. Allerdings ist der innere Wert von coinIX ist seit Jahresbeginn um über 50?% gefallen, vor allem aufgrund der Kursschwäche von Ethereum (ETH), das ein hohes Gewicht im Portfolio von coinIX hat. Die ETH-Schwäche resultiert aus mehreren Faktoren, darunter der größte Krypto-Hack aller Zeiten bei Bybit mit 400.000 gestohlenen ETH, Zweifel an Trumps geplanter Krypto-Reserve, Abflüsse aus ETH-ETFs sowie Konkurrenz durch schnellere Blockchains wie Solana. Technische Verkaufszwänge wie Margin Calls verstärkten den Preisverfall zusätzlich. Hoffnung macht jedoch das für Ende April erwartete Pectra-Upgrade, das Ethereum technisch verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit stärken soll. Da der aktuelle Kurs von coinIX bereits unter dem Wert der liquiden Krypto-Assets liegt und die wertvollen Beteiligungen nicht reflektiert, bietet das Kursniveau aus unserer Sicht eine attraktive Einstiegschance. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit Kursziel EUR 2,50 (zuvor EUR 4,60). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/coinIX%20GmbH%20&%20Co%20KGaA