Hamburg, 27.02.2025: Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA hat auch im Geschäftsjahr 2024 einen positiven Jahresüberschuss erwirtschaftet.

Die Gesellschaft weist auf Grundlage vorläufiger Zahlen ein Vorsteuerergebnis von TEUR 540 (nach TEUR 124 im Vorjahr) aus, das Jahresüberschuss beträgt TEUR 178 (nach TEUR 38 im Vorjahr). Aus der Realisierung von Kursgewinnen und dem Staking von Kryptowerten resultieren Erträge in Höhe von EUR 3,1 Mio. (Vorjahr EUR 1,3 Mio.). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf EUR 1,1 Mio. (nach TEUR 464 im Vorjahr). Abschreibungen auf bestehende Positionen in Höhe von EUR belaufen sich auf EUR 1,4 Mio. ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr mit TEUR 684. Ein wesentlicher Beitrag zum guten Ergebnis geht auf die Realisierung stiller Reserven zurück, die insbesondere in bestehenden Positionen von Kryptowerten vorhanden waren



Deutlich relevanter als am guten HGB-Ergebnis ist aber der Erfolg der Gesellschaft am deutlichen Anstieg des Wertes des Portfolios im Geschäftsjahr 2024 zu erkennen. Auch nach der teilweisen Realisierung stiller Reserven besteht per 31.12.2024 eine Differenz zwischen dem Buchwert und dem Marktwert der Vermögensgegenstände von mehr als 9,5 Mio. Moritz Schildt, CEO der coinIX blickt positiv in das Jahr 2025. "Die erfreuliche Kursentwicklung der Kryptowerte hat uns geholfen, das Jahr 2024 mit einem positivem sehr erfreulichen Jahresüberschuss abzuschließen. Nach den erheblichen Kursrückgängen im Februar 2025 sehen wir aktuell attraktive Einstiegsniveaus. Insgesamt bieten Blockchain und Kryptowerte ein enormes Wertsteigerungspotential"



Zusätzliche Informationen

Die in dieser Pressemitteilung genannten vorläufigen Kennzahlen bzgl. des Jahresabschlusses 2024 basieren auf den aktuell vorliegenden, bisher noch ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 und können daher nicht als verbindlich betrachtet werden. Im Rahmen der Abschlussprüfung können sich diese ggf. durch Korrekturen noch ändern. Zukunftsbezogene Aussagen unterliegen regelmäßig Risiken und Unsicherheiten. Die coinIX GmbH & Co. KGaA übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Ebenfalls ist diese Mitteilung keine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der coinIX-Aktie.



Den inneren Wert je Aktie ermitteln wir in regelmäßigen Abständen, in dem der Wert der an einer Börse oder an einem Handelsplatz gelisteten Vermögensgegenstände der Gesellschaft mit ihrem jeweiligen Markt- oder Börsenkurs bewertet wird und alle anderen Vermögensgegenstände zu Anschaffungskosten (ggf. gemindert durch Abschreibungen) bewertet werden. Zeitanteilige laufende Kosten der Gesellschaft und insbesondere auch die von der Gesellschaft an ihre persönlich haftende Gesellschafterin zu entrichtende Haftungs- und Managementvergütung, deren Höhe in der Satzung der Gesellschaft festgelegt ist, werden möglicherweise NICHT in Abzug gebracht bzw. im Zeitverlauf abgegrenzt. Der so ermittelte Brutto-Vermögenswert unserer Gesellschaft wird durch die Anzahl der ausgegebenen Kommanditaktien geteilt. Der innere Wert sollte daher nicht als alleinige Grundlage für Investitionsentscheidungen in Bezug auf einen Erwerb oder Verkauf von Kommanditaktien der coinIX GmbH & Co. KGaA verwendet werden. Entwicklungen des inneren Wertes der Aktie sind keine geeignete Grundlage für Prognosen zum künftigen Kursverlauf.



Über die coinIX GmbH & Co KGaA

Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen bei der Analyse, dem Erwerb und der Verwahrung digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in klassische Kryptowerte, Token-Projekte und weitere Beteiligungen an verschiedenen Blockchain-Start-ups in den dezentralen Märkten investiert. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Berlin und München einbezogen. www.coinix.capital







