DAX kommt in Schwung: Macy's sagt No, SolarEdge entlässt und Evotec will Kursverfall stoppen!

Rekorde an der Wall Street haben am Montag auch an der Frankfurter Börse die Laune der Anleger aufgehellt. Der Dax kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,66 Prozent auf 16 663,75 Punkte. Für den MDax mit den mittelgroßen Unternehmenswerten ging es um 0,98 Prozent auf 25 682,27 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,9 Prozent zu.

Mit dem positiven Start ließ der Dax die 21-Tage-Linie, einen Indikator für den kurzfristigen Trend, hinter sich. Außerdem verschaffte sich der deutsche Leitindex wieder etwas mehr Puffer zum Jahrestief aus der Vorwoche, das er bei 16 345 Punkten markiert hatte.

In den Vereinigten Staaten hatten gute Quartalszahlen von Unternehmen und der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) die Indizes am Freitag auf Höchststände getrieben - und dies vor allem im späten Handel.

Hypoport reagiert freundlich

In Deutschland gab es am Morgen Zahlen vom Finanzdienstleister Hypoport zum Transaktionsvolumen auf der Kreditplattform Europace. Und diese kamen positiv an, wie erste vorbörsliche Reaktionen zeigten. Auf der Plattform Tradegate zog der Kurs um zuletzt fast drei Prozent an im Vergleich zum Xetra-Schluss.

Die Aktien des Windkraftanlagenbauers Nordex könnten einen Blick wert sein, nachdem das Bankhaus Metzler seine Kaufempfehlung strich.

Evotec: Telefonkonferenz soll Kursverfall stoppen!

Nach den Turbulenzen um den mittlerweile ausgeschiedenen Vorstandsvorsitzenden Werner Lanthaler ist der Wirkstoffforscher aus Hamburg um Wiedergutmachung bemüht. Seit dem Jahreswechsel ist der Kurs um mehr als 30 Prozent eingebrochen. Heute beziehen der Aufsichtsratsvorsitzende und der Vorstandsvorsitzende Stellung zur aktuellen Lage bei Evotec

Im Rahmen der Telefonkonferenz werden die Vorsitzende des Aufsichtsrats von Evotec, Prof. Iris Löw-Friedrich, und Evotecs CEO, Dr. Mario Polywka, die Sichtweise des Unternehmens auf ihre Verpflichtung zur Einhaltung höchster Corporate Governance-Standards und ihr Engagement für eine ausgewogene und transparente Kommunikation mit allen Marktteilnehmern darstellen. Die Stellungnahme wird auf Evotecs Einflussbereich begrenzt sein.

Zudem wird Dr. Mario Polywka die Überzeugung des Managements zur Umsetzung der bestehenden Strategie, die jüngsten Entwicklungen auf dem Markt und die Gründe für die unveränderten Aussichten für die Prognosen für 2023 und 2025 darlegen.

SolarEdge: Großer Stellenabbau geplant

Der US-Spezialist für Wechselrichter sagte am Sonntag, dass er rund 16 % seiner weltweiten Belegschaft entlassen werde, um die Betriebskosten zu senken.

Die Kürzung, von der etwa 900 Mitarbeiter betroffen sind, ist auf die Einstellung der Produktion in Mexiko, die Reduzierung der Produktionskapazität in China und die Einstellung der E-Mobilitätsaktivitäten für leichte Nutzfahrzeuge zurückzuführen.

"Wir haben eine sehr schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen, einen Personalabbau und andere Kostensenkungsmaßnahmen umzusetzen, um unsere Kostenstruktur an die sich schnell ändernde Marktdynamik anzupassen", sagte CEO Zvi Lando in einer Erklärung.

Macy's: Keine Übernahme vorerst!

Die alteingesessene US-Kaufhauskette hat das Angebot der Investorengruppe Arkhouse und Brigade Capital abgelehnt, das Unternehmen für 5,8 Milliarden Dollar zu privatisieren.

Die Begründung für die Ablehnung lautete, dass die vorgelegten Informationen nicht ausreichten, um die Bedenken des Vorstands hinsichtlich der Finanzierungsfähigkeit von Arkhouse und Brigade zu zerstreuen. Die Finanzierung war zudem an zahlreiche ungewöhnliche Vorbedingungen geknüpft. Der Verwaltungsrat entschied sich dazu, keine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen und den Investoren keine Informationen zur Verfügung zu stellen, die im Rahmen einer sorgfältigen Prüfung (Due Diligence) üblich sind.

Die Investorengruppe, die bereits einen bedeutenden Anteil am Kaufhausbetreiber besitzt, hatte am 1. Dezember ein Angebot in Höhe von 5,8 Milliarden Dollar vorgelegt. Sie beabsichtigte, die noch nicht in ihrem Besitz befindlichen Macy's-Aktien für 21 Dollar pro Stück zu erwerben. Arkhouse signalisierte zudem die Bereitschaft, das ursprüngliche Angebot deutlich zu erhöhen, falls sie Zugang zur erforderlichen Due-Diligence-Prüfung erhalten würden. In der vergangenen Woche hatte Macy's angekündigt, aufgrund der starken Konkurrenz im Online-Bereich 2350 Stellen zu streichen und fünf Filialen zu schließen.

JetBlue und Spirit Airlines geben noch nicht auf!

Jetblue und Spirit Airlines haben Berufung gegen die gerichtliche Blockade der 3,8 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Billigfliegers Spirit durch Jetblue eingelegt. In der kurzen Mitteilung am Freitag wurden keine Gründe für die Berufung genannt. Die Mehrheit der Analysten hatte die Übernahme bereits abgeschrieben.

