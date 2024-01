EQS-News: Wolftank-Adisa Holding AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vertrag

Wolftank Group erhält Millionenauftrag für neue Wasserstoff-Tankstelle in Südtirol



Presseaussendung Innsbruck, 24. Jänner 2024 Wolftank Group erhält Millionenauftrag für neue Wasserstoff-Tankstelle in Südtirol Die auf Energie- und Umwelttechnologien spezialisierte Wolftank Group (Wolftank-Adisa Holding AG, ISIN: AT0000A25NJ6) hat als Technologiepartner in einer Bietergemeinschaft mit Gemmo SpA den Zuschlag für die Planung und Ausführung einer neuen Wasserstoff (H2)-Betankungsanlage in Bozen erhalten. Die Ausschreibung hatte eine Gesamthöhe von EUR 5,1 Mio., dessen Volumen etwa zur Hälfte an Wolftank geht. Diese Anlage wird speziell für die Wasserstoff-Busse der Südtiroler Verkehrs AG (SASA) konzipiert und soll die bestehende, 2021 von der Wolftank Group errichtete Tankstelle ergänzen. "Mit dem Bau dieser Anlage schaffen wir nicht nur eine zusätzliche Infrastruktur für emissionsfreie Mobilität in Bozen, sondern positionieren uns erneut als Vorreiter, der zukunftsweisende Technologien zur Dekarbonisierung des Verkehrs entwickelt und implementiert", sagt Peter Werth, CEO der Wolftank Group. Die neue Wasserstoff-Tankstelle in Bozen ist eine Antwort auf die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Mobilitätslösungen. Sie unterstützt SASA bei ihrem Ziel, bis 2030 die gesamte Flotte zu modernisieren und einen Großteil auf emissionsfreie bzw. emissionsarme Busse umzustellen. In diesem Zusammenhang plant SASA die Anschaffung neuer Wasserstoffbusse, die eine zusätzliche Betankungsinfrastruktur erfordern. Die Erweiterung der bestehenden H2-Tankstelle wird SASA ermöglichen, die Betankung der Flotte von wasserstoffbetriebenen Bussen nicht nur mit einem Druck von 350 bar durchzuführen. Die Anlage wird außerdem durch ein 700-bar-Betankungssystem für Pkw und Lkw der letzten Generation ergänzt. Wolftank hat bereits vor drei Jahren mit der Realisierung einer der größten Wasserstoff-Tankstellen für Busse in Europa bewiesen, dass es möglich ist, solche Projekte in kürzester Zeit umzusetzen. "Im Frühjahr 2021 haben wir die erste Wasserstoff-Tankanlage in Bozen in einer Netto-Rekordzeit von nur neun Wochen errichtet ", erklärt Matteo Ciarapica, Geschäftsführer von Wolftank Italien. "Die Station hat sich zu einem Unikat entwickelt, die bereits hunderte von Fachexperten im Rahmen unserer ‚Renewable Energy Tour' besichtigt haben." Wasserstoff spielt eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der Ziele des europäischen Green Deal und der globalen Dekarbonisierung. "Wir haben über 35 Jahre Erfahrung mit Betankungstechnologien und leisten auch mit der Errichtung dieser weiteren Tankstelle einen wesentlichen Beitrag dazu, Flotten-Emissionen zu reduzieren und eine emissionsfreie Mobilität zu fördern. Projekte wie dieses sind unser Motor, die Infrastruktur für eine saubere Zukunft zu bauen", schließt CEO Peter Werth.

Über die Wolftank Group Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender, führender Technologiepartner für Energie- und Umweltlösungen. Im Bereich der Mobilität und Logistik von Energieträgern unterstützt die Gruppe Kunden in über 20 Ländern, Projekte effizient und umweltschonend umzusetzen. Dafür entwickelt und implementiert sie Technologien von morgen, um den Verkehr zu dekarbonisieren und die Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität zu bauen - etwa durch die schlüsselfertige Lieferung von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Im Bereich der Umweltlösungen zählen Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung sowie Recycling zum Angebot. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in acht Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank-Adisa Holding AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com



