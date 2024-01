Wolftank hat in Zusammenarbeit mit Gemmo SpA einen bedeutenden Auftrag im Wert von 5,1 Mio. EUR für die Planung und den Bau einer Wasserstofftankstelle in Italien erhalten, wobei die Hälfte des Betrags an Wolftank geht. Dieses Projekt steht im Einklang mit dem Ziel der EU, bis 2030 eine umfassende Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen, die einen emissionsfreien Verkehr unterstützt. Der Auftrag spiegelt das erhebliche Wachstumspotenzial des Wasserstoffsektors wider, da die EU Investitionen in Höhe von ca. EUR 38 Mrd. für den Bau von 1.750 Wasserstofftankstellen bis 2026 und sogar 5.000 bis 2030 unterstützt. Der positive Ausblick des Unternehmens für das Jahr 2024, das einen Umsatz von EUR 100-120 Mio. erwartet, deutet auf steigende Einnahmen durch die wachsende Auftragslage hin und positioniert Wolftank günstig in der Dekarbonisierungslandschaft. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen daher ihr KAUFEN-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 22,00. Wolftank bleibt einer der Top-Picks von AlsterResearch für 2024. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wolftank-Adisa%20Holding%20AG





