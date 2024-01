Pressemitteilung der Wolftank-Adisa Holding AG:

Wolftank Group erhält Millionenauftrag für neue Wasserstoff-Tankstelle in Südtirol

Die auf Energie- und Umwelttechnologien spezialisierte Wolftank Group (Wolftank-Adisa Holding AG, ISIN: AT0000A25NJ6) hat als Technologiepartner in einer Bietergemeinschaft mit Gemmo SpA den Zuschlag für die Planung und Ausführung einer neuen Wasserstoff (H2)-Betankungsanlage in Bozen erhalten. Die Ausschreibung hatte eine Gesamthöhe von EUR 5,1 Mio., dessen Volumen etwa zur Hälfte an Wolftank geht. Diese Anlage wird speziell ...

