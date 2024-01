HÖREN: https://open.spotify.com/episode/1eQf0IUcMoW82ro8AOa36z Structures are my best Friends. Mein Name ist Christian Drastil und ich bin Host der Zertifikate Podcasts auf audio-cd.at, da gibt es die monatliche "Zertifikate Party" jeweils zum Verfallstag und 2024 neu und anlassbezogen auch die "Zertifikate des Tages". Dabei wird es stets um ein trendiges Underlying gehen und ich werde im Rahmen der Serie die verschiedenen Zertifikate-Kategorien durchgehen, um die Vielfalt zu zeigen. Beginnen werde ich heute mit einem klassischen Put, den man so oder so einsetzen kann. Underlying: SAPEmittent: BNP ParibasSAP Put | 155,00 EUR | 21.06.2024 BNP Paribas.https://derivate.bnpparibas.com/product-details/DE000PC1CG08/ Mehr Zertifikate-Podcasts: http://www.audio-cd.at/zertifikateWie ...

