Für eine erfolgreiche Zukunft: Werder Bremen bindet regionales Bündnis langfristig als strategischen Partner



25.01.2024 / 11:00 CET/CEST

Die Verantwortlichen des SV Werder Bremen haben einen wichtigen Schritt für die Zukunft der Grün-Weißen gemacht und einen strategischen Partner gefunden. Ein regionales Bündnis aus Unternehmern und Privatpersonen mit langjährigem Werder-Bezug stellt im Rahmen einer Kapitalerhöhung 38 Millionen Euro zur Verfügung. Für das Geld erhält die neu gegründete Gesellschaft der künftigen Partner rund 18 Prozent der Anteile an der SV Werder Bremen GmbH & Co KGaA.



Zu den Unterstützern gehören Frank Baumann, Arnd Brüning, Jens Christophers, Marco Fuchs, Martin Harren, Klaus Meier, Harm Ohlmeyer und Kurt Zech. Das regionale Bündnis erhält im Rahmen des Engagements zwei Aufsichtsratsmandate. Jens Christophers und Arnd Brüning werden die Plätze im Aufsichtsrat der Kapitalgesellschaft besetzen. Das Gremium wird von sieben auf neun Mitglieder aufgestockt.



Dr. Hubertus Hess-Grunewald, Präsident des SV Werder Bremen und Aufsichtsratsvorsitzender: "Das ist ein wichtiger Schritt für Werder Bremen. Mit diesen Partnern hat die Geschäftsführung die engen Vorgaben des Präsidiums exakt umgesetzt und unsere drei Wunschvorstellungen erfüllt: Erstens: Regionale Unterstützer zu finden, die die Werte, Identität und Tradition des Vereins respektieren und wahren. Zweitens: Menschen zu binden, die sich langfristig engagieren und denen es vor allem um die Entwicklung von Werder geht. Und drittens: Partner zu erhalten, die keinen operativen Einfluss nehmen wollen. Denn eins war und ist für uns essenziell: ‚Werder muss Werder bleiben!'"



Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: "Der SV Werder stellt sich noch stärker für die Zukunft auf. Die bereitgestellten Gelder erhöhen unser Eigenkapital und geben uns größere wirtschaftliche Handlungsfähigkeit. Wir haben mit den neuen Partnern ausgemacht, dass wir das Geld dafür einsetzen, das Kerngeschäft Fußball bei Werder Bremen zu stärken. Wir erlangen durch das Engagement mehr wirtschaftlichen Spielraum, um infrastrukturelle Maßnahme weiter voranzutreiben. Außerdem liegt der Fokus darauf, in junge, talentierte Spieler zu investieren, um nachhaltig Werte für Werder Bremen zu schaffen. Und um das Ganze klar einzuordnen: Wir werden den Weg der wirtschaftlichen Vernunft weitergehen. Dieses Investment garantiert uns nicht, dass wir in den nächsten Jahren mit Werder international spielen werden. Aber dieser Schritt wird uns in allen Bereichen einen ordentlichen Schub geben."



Das Engagement des regionalen Bündnisses ist langfristig angelegt. Eine mögliche Weiterveräußerung der Anteile unterliegt zeitlichen und rechtlichen Beschränkungen. Gleichzeitig hat Werder jederzeit ein Vorkaufsrecht. "Wir haben uns garantieren lassen, dass von Seiten des strategischen Partners keine Einflussnahme auf das operative Geschäft erfolgt. Wir wollen aber natürlich das Netzwerk und den Input der Gruppe nutzen, um Werder gemeinsam weiterzuentwickeln. Eine Kontrollfunktion im Aufsichtsrat ist bei einer solchen Summe gelebte Praxis. Dies ermöglichen wir durch die Aufstockung des Gremiums um zwei Personen", so Filbry.



Harm Ohlmeyer, Sprecher der neu gegründeten Gesellschaft, sagt: "Der SV Werder Bremen ist ein Leuchtturm in Bremen und der Region, zu dem wir uns als regionales Bündnis bekennen. Wir wollen dazu beitragen, die Zukunft von Werder weiter positiv zu gestalten und erhoffen uns, eine Aufbruchstimmung zu entfachen. Als strategischer Partner planen wir ein langfristiges und nachhaltiges Engagement. Aus diesem Grund haben wir uns auch auf zeitliche und rechtliche Beschränkungen bei der Weiterveräußerung von Anteilen geeinigt. Uns ist an der langfristigen Weiterentwicklung von Werder gelegen und nicht an kurzfristiger Rendite. Wir sind von den Ideen und Planungen der Verantwortlichen überzeugt. Wir wollen gemeinsam mit ihnen erfolgreich sein."



Filbry ergänzt: "Wir sind sehr froh darüber, dass wir dieses Ergebnis zusammen erreicht haben. Ich möchte mich bei unseren neuen Partnern bedanken. Ebenso bei meinen Kolleg:innen aus der Geschäftsführung, dem Präsidium von Werder Bremen, dem Aufsichtsrat sowie unserem Leiter Recht, Dr. Henning Hofmann, und unserem Leiter Finanzen, Daniel Bruss. Alle haben einen herausragenden Job gemacht."





