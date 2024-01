Die Papiere der DEUTSCHEN TELEKOM haben heute nach Quartalszahlen der US-Tochter T-Mobile US nachgegeben. Zwar impliziert der Ausblick von T-Mobile US noch immer eine solide, prozentual zweistellige Erwartung an das Wachstum, die Papiere haben aber ihren Aufwärtstrend seit November inzwischen gestoppt. Der insgesamt durchwachsene Quartalsbericht trübt eher die Stimmung für die T-Aktien. Von ihrem Kurszuwachs in der Zeit von Mitte Dezember bis zur Mitte dieser Woche haben DETUSCHE TELEKOM mit dem aktuellen Abschlag nun etwa ein Viertel korrigiert. Damit trübt sich das Chartbild etwas ein.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



