Eine Aktie, über die boersengefluester.de vermutlich viel zu selten schreibt: GFT Technologies. Dabei hat der überwiegend auf den Bankensektor spezialisierte IT-Dienstleister und Softwareentwickler in der Kapitalmarktszene einen prima Ruf und gilt als wesentlicher Profiteur von AI-gesteuerten Lösungen für den Finanzbereich. Das ist vermutlich auch ein Grund dafür, dass die Analysten von Warburg Research die GFT-Aktie ... The post GFT Technologies: Gute Idee appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...