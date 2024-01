New York - Die wichtigsten Indizes an der New York Stock Exchange (Nyse) haben am Freitag trotz des Kursrutschs von Intel erneut Rekordstände erreicht. Allerdings hielt sich die Kaufbereitschaft vor dem kommende Woche anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,30 Prozent auf 38 164,51 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,19 Prozent auf 4903,35 Punkte hoch. Dagegen ...

