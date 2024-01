Nvidia steigt und steigt. Nicht dass es derer bedurft hätte, aber Zahlen und Prognose von Super Micro Computer geben dem KI-Profiteur zusätzlichen Schub, lassen die Aktie das nächste Rekordhoch erklimmen. So viel wert wie heute war Nvidia nie zuvor. Und es ist durchaus möglich, wenn nicht gar wahrscheinlich, dass demnächst noch ein paar Milliarden an Börsenwert oben drauf kommen.Der starke Lauf der Nvidia-Aktie hat sich am Dienstag mit einem weiteren Rekordhoch fortgesetzt. Auch wenn schon rasch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...