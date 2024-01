Die vorläufigen Ergebnisse von Mister Spex für Q4/FY23 zeigen ein erfolgreiches Jahr mit einem Umsatz von rund EUR 223 Mio. und erfüllen die selbstgesteckten Ziele sowie die Konsens- und AlsterResearch Erwartungen. Die Wachstumsdynamik hat sich im 4. Quartal mit einem Umsatzanstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahr wieder belebt, angetrieben durch ein Wachstum von 9 % auf dem deutschen Markt. Der durchschnittliche Auftragswert (AOV) stieg um 10 %, vor allem bei den margenstarken Korrektionsbrillen. Das Unternehmen baute seine Omnichannel-Präsenz mit acht neuen Geschäften auf insgesamt 75 zum Jahresende aus. Das Adj. EBITDA blieb das dritte Quartal in Folge positiv, während sich der Cash Burn deutlich verringerte, so dass ein positiver Cash Flow in greifbare Nähe rückt. Nach Ansicht von AlsterResearch stärkt dies die strategische Position von Mister Spex im Brillenmarkt und sollte zu einer weiteren Verbesserung der Finanzkennzahlen im GJ24 führen. Die Experten bekräftigen daher ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 7,30. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter www.research-hub.de/companies/Mister%20Spex%20SE





