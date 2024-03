Mister Spex meldete für das Geschäftsjahr 23 ein Ergebnis, das den Erwartungen entsprach: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 6 % auf 224 Mio. EUR. Trotz des schwierigen Konsumklimas gelang es dem Unternehmen, Marktanteile zu gewinnen, insbesondere in seinem Schlüsselmarkt Deutschland. Die bereinigten EBITDA-Margen entsprachen mit 0,4 % ebenfalls den Erwartungen des Unternehmens, wobei ein deutlicher Swing von 9,2 Mio. EUR im Jahresvergleich zu verzeichnen war. Infolgedessen konnte Mister Spex seinen Cash-Burn weiter reduzieren, so dass das Unternehmen über eine komfortable Cash-Position von 111 Mio. EUR verfügt. Für das Geschäftsjahr 24 erwartet Mister Spex ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich und wird sich weiterhin auf die Rentabilität durch sein Effizienzprogramm Lean 4 Leverage konzentrieren. Obwohl die Prognose leicht unter den Erwartungen von mwb research liegt, entspricht die Fokussierung auf Profitabilität dem Markttrend. mwb research behält sein BUY-Rating bei, passt aber sein Kursziel leicht auf EUR 6,60 (alt EUR 7,30) an, was immer noch ein Aufwärtspotenzial von ~90% bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter www.research-hub.de/companies/Mister%20Spex%20SE





