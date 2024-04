Mister Spex wird am 8. Mai die Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen, die nach Einschätzung der Analysten von mwb research eher schwach ausfallen werden. Es wird erwartet, dass das Umsatzwachstum nur 1% im Jahresvergleich betragen wird, was wahrscheinlich durch die gedämpfte Konsumentenstimmung in Deutschland und den Zeitpunkt der Osterfeiertage beeinträchtigt wird. Die Bruttomarge wird voraussichtlich um 2,5 Prozentpunkte auf rund 51% sinken, was zu einem bereinigten EBITDA von rund EUR -3 Mio. führen wird. Dennoch gehen die Analysten von mwb research davon aus, dass das Management seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 24 mit einem niedrigen bis mittleren einstelligen Umsatzwachstum und einer niedrigen einstelligen bereinigten EBITDA-Marge aufrechterhalten wird. Angesichts der beträchtlichen Barreserven, die über der Marktkapitalisierung liegen, und der Aussichten auf eine künftige Ergebnisverbesserung bekräftigen die Analysten von mwb research ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 6,60. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter www.research-hub.de/companies/Mister%20Spex%20SE





