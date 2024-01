Insgesamt verlief der gestrige Dienstag an der Börse nicht wirklich schlecht. Der DAX kratzte im frühen Handel schon wieder an der Marke von 17.000 Punkten und nicht wenige Börsianer freuten sich über steigende Kurse. Auf der Verliererseite positionierten sich derweil alte Bekannte, die schon seit einer Weile für wenig Freude bei ihren Anteilseignern sorgen.Noch weiter in die Tiefe gerutscht ist die Aktie von Bayer (DE000BAY0017), welche nach einem verlorenen Rechtsstreit mitsamt Rekordstrafte in den USA nun schon um knapp 7,5 Prozent innerhalb weniger Tage ...

