Bagsvaerd - Der Pharmahersteller Novo Nordisk will wegen der starken Nachfrage nach seinen Appetitzüglern drei Abfüllstandorte der übergeordneten Novo Holdings übernehmen. Für die Produktionsstandorte im italienischen Anagni, in Brüssel sowie in Bloomington im US-Bundesstaat Indiana will Novo Nordisk 11,5 Milliarden US-Dollar zahlen. Die Abfüllkapazität soll ab 2026 wachsen. Novo Nordisk will vor allem seine Produktion von Medikamenten gegen Diabetes ...

