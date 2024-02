FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem kurzen Ausflug auf ein Rekordhoch am Freitag hat sich der Dax zum Wochenstart wenig von der Stelle bewegt. Starke Arbeitsmarktdaten aus den USA dämpften zuletzt wieder etwas die Zinssenkungsfantasien vieler Investoren, sprechen aber auch für eine robuste Konjunktur. Anleger konnten sich nicht für eine eindeutige Interpretation der Sachlage entscheiden.

Gegen Nachmittag lag der Dax am Montag mit 0,18 Prozent im Minus bei 16 887,76 Punkten. Der Leitindex blieb damit aber in Reichweite zur Marke von 17 000 Punkten und dem knapp darüber liegenden Rekord. Der MDax gab zeitgleich um 0,10 Prozent auf 25 625,70 Zähler nach. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stand knapp im Minus, während sich an den US-Börsen ebenfalls leichte Verluste anbahnten.

"Am Aktienmarkt ist das aktuell ein Abwägen zwischen der positiven Lage am Arbeitsmarkt und später sinkenden Zinsen", sagte der Börsenexperte Thomas Altmann von QC Partners. Der robuste US-Arbeitsmarkt schürt derzeit die Sorge vor neuem Inflationsdruck. Die Experten von Index-Radar betonten, dass es nun klar sein dürfte, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen nicht so schnell senken werde. "Sollte die Situation so bleiben, dürfte selbst eine Zinssenkung im Mai unwahrscheinlich werden."

Für Aktien sei das aber nicht unbedingt negativ, denn der Jobmarkt lässt auch die Ansicht zu, dass die amerikanische Wirtschaft in guter Verfassung ist. "Eine starke Wirtschaft bedeutet auch, dass die Unternehmen derzeit gut verdienen und die Gewinnprognosen mindestens erfüllt werden", hieß es von den Index-Radar-Experten. Es bleibe dann allerdings eine Frage der Zeit, bis sich die hohen Zinsen negativ auf die Realwirtschaft auswirken.

In dieser Woche richten sich die Blicke weiter auf die Berichtssaison der Unternehmen. Überraschend veröffentlichte am Montag der Essenslieferdienst Delivery Hero vorläufige Zahlen, womöglich um am Markt für etwas Beruhigung zu sorgen. Für das neue Geschäftsjahr wurde ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) in Aussicht gestellt, das die Erwartungen von Analysten übertraf.

Nachdem am Freitag der Delivery-Hero-Kurs um fast ein Viertel abgesackt war wegen der Sorge, dass ein geplanter Verkauf von Aktivitäten in Südostasien scheitern könnte, blieb die Situation heikel. Die Aktie erholte sich zwar anfangs prozentual zweistellig, zeitweise gingen die Verluste aber auch deutlich weiter. Zuletzt pendelte sich der Kurs nah am Freitagsniveau ein. Im Fokus blieben die Bilanzrisiken des Konzerns, erklärte Analyst Joseph Barnet-Lamb von der Schweizer Großbank UBS.

Positives gab es von SFC Energy zu vermelden, die Papiere zogen am Nachmittag beflügelt von vorgelegten Zahlen an. Sie führten zuletzt den Nebenwerteindex SDax mit einem Anstieg um 6,8 Prozent an. Wie der Brennstoffzellen-Anbieter überraschend mitteilte, wurden im abgelaufenen Jahr beim Umsatz und dem bereinigten operativen Gewinn die eigenen Prognosen übertroffen.

Im Dax galt die Aufmerksamkeit einer Analystenstudie: Die Bank RBC stufte Adidas auf "Outperform" hoch, was Analyst Piral Dadhania unter anderem mit dem Produktzyklus des Sportartikelherstellers begründete. Dieser sei derzeit einer der besten in der Branche. Ein Plus von 1,8 Prozent machte die Aktien zum zweitgrößten Dax-Gewinner. Puma übertrumpften dies nach zuletzt besonders ausgeprägter Schwäche mit einem Anstieg um 3,2 Prozent.

Kursspektakel waren angesagt im Cannabis-Bereich: Die bevorstehende Legalisierung in Deutschland trieb am Freitag schon die Aktien von Synbiotic um mehr als ein Drittel nach oben und dem folgte nun nochmal ein Kurssprung um zuletzt 30 Prozent. Ähnlich sah es auch bei den Aktien der Cantourage Group aus. Der Eigenanbau und Besitz bestimmter Mengen der Droge soll für Volljährige ab dem 1. April erlaubt werden.

Der Euro fiel auf ein Tief seit Dezember und kostete zuletzt 1,0744 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0883 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,19 Prozent am Freitag auf 2,29 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,51 Prozent auf 125,75 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,62 Prozent auf 134,14 Punkte./tih/jha/

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---



