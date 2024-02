Die australischen Aktienmärkte sind am Mittwoch hochgesprungen, angetrieben durch starke Rohstoffwerte. Das sind die Gründe für den Aufschwung und der Rohstoff-Favorit 2024: Die Aktienindizes in Australien sind angetrieben von den Bergbau-Unternehmen am Mittwoch kräftig gestiegen. Der S&P/ASX 200 ist am Mittwoch um +0,5% geklettert, die meisten Bergbau-Aktien hatten dabei ihren besten Handelstag seit Wochen. Auch die Schwergewichte BHP Group, Rio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...