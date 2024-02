Der Energieversorger plant die virtuelle Kopplung der Anlage am Kohlekraftwerk Eemshaven mit anderen RWE-Kraftwerken in den Niederlanden. Die Inbetriebnahme soll 2025 erfolgen.Der Bau des nach eigenen Angaben ersten Großspeichers von RWE in den Niederlanden hat begonnen. Auf rund 3000 Quadratmetern Fläche werden Lithium-Ionen-Batterien mit 35 Megawatt Gesamtleistung und 41 Megawattstunden Kapazität installiert. Nach der für 2025 geplanten Fertigstellung soll der Batteriespeicher Regelenergie bereitstellen und zusätzlich am Großhandelsmarkt eingesetzt werden. Für den deutschen Energiekonzern ist ...

