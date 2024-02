Die Autobahn GmbH des Bundes hat im Rahmen des Deutschlandnetzes die Ausschreibung für nahezu 1.000 Schnellladepunkte an 200 unbewirtschafteten Rastanlagen erfolgreich abgeschlossen. Die Zuschläge wurden an Fastned, E.ON, die Bietergemeinschaft Autostrom Nord und TotalEnergies erteilt. Bis zum Jahr 2026 sollen die drei Betreiber bzw. drei Einzel-Betreiber und die Bietergemeinschaft die Ladepunkte errichtet haben, so die Autobahn GmbH. Ausgeschrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...