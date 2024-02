Am 21sten Spieltag in der 1sten und 2ten Bundesliga gemischte Ergebnisse für unsere vier Emittenten: Nur Schalke bleibt sich treu und spielt wie ein Abstiegskandidat. Den Auftakt machte die aktiennotierte Borussia aus Dortmund zum Einstieg ins Spielwochenende am Freitag. Beim 3:0 gegen den FC Freiburg ließen die Schwarz-Gelben aber auch gar nichts anbrennen. Balsam nach dem mauen Torlos-Remis in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...