Spezial-Aktienanalyse: Die Uran-Bullen sind los - DIESE Aktien profitieren!

Die Welt setzt auf Atomstrom: kein Ende dieser Rohstoff-Rallye in Sicht

der Preis für den Kernbrennstoff hat den höchsten Stand seit 2007 erreicht. Der Markt wird nur noch enger und das wird Junior-Explorer wie Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J) weiter in den Fokus von Investoren legen.

Wie Anleger von dieser Entwicklung an den Rohstoffmärkten profitieren können, erfahren Sie in den nächsten Minuten.

Die Spotpreise haben sich seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine mehr als verdoppelt und den höchsten Stand seit 2007 erreicht. Dies hat Aktien von Bergbauunternehmen wie Cameco, die in den letzten 12 Monaten um 71% zugelegt haben, sowie Fonds, die den physischen Rohstoff halten, wie den Sprott Physical Uranium Trust, der in den letzten 12 Monaten um 74% zugelegt hat, Auftrieb gegeben.

Diese Fonds trieben die Spotpreise in den Jahren 2021 und 2022 in die Höhe, da sie große Mengen aufkauften. Die jüngste Rallye des Rohstoffs wurde jedoch durch die Nachfrage der Versorgungsunternehmen angetrieben, wie aus einem am Sonntag veröffentlichten Bericht von BofA Global Research hervorgeht. Laut UxC unterzeichneten Versorgungsunternehmen im vergangenen Jahr Verträge über fast 160 Millionen Pfund des Rohstoffs, das höchste Jahresvolumen seit 2012.

Laut Jonathan Hinze, Präsident von UxC, wird der Markt nur noch enger. Nach Angaben der U.S. Energy Information Administration sind die kommerziellen Uranreserven der US-Versorgungsunternehmen seit 2016 rückläufig. In der Europäischen Union sind sie nach Angaben der Euratom-Versorgungsagentur seit 2013 kontinuierlich zurückgegangen.

Anders als bei anderen Rohstoffen haben die hohen Preise die Nachfrage nach Uran nicht gebremst: Kernkraftwerke müssen rund um die Uhr laufen, um den Strombedarf zu decken, und die Kosten für den Brennstoff sind ein relativ kleiner Teil der Betriebskosten solcher Anlagen.







Uranpreis explodiert - nächste Kursrallye steht vor der Tür

Genau jetzt haben wir wieder eine ähnliche Situation identifiziert und die Rahmenbedingungen haben sich gegenüber von vor einem Jahr nochmals deutlich verbessert. Der Uranpreis ist in den letzten Wochen aufgrund von massiven Lieferschwierigkeiten, die sich auch kurzfristig nicht beheben lassen, förmlich explodiert ist. Aber nicht nur wir haben diesen Uran-Player im Fokus. Dieses Unternehmen ist sowohl im Global X Uranium ETF vertreten als auch im Sprott Uranium Miners ETF, der vielleicht weltweit größten Rohstoff-Investmentlegende!

Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J) wird unter Branchenkennern schon als zukünftiger Uranproduzent gehandelt und könnte schon bald am immer weiter steigenden Uranpreis partizipieren!

So wundert es nicht, dass Investorenlegende Eric Sprott einer dieser Insider, der sich seiner Sache bei seinen Uran-Investitionen sehr sicher ist. Nahezu jeder Rohstoffinvestor kennt diesen globalen Vermögensverwalter mit Schwerpunkt auf Edelmetallen!

Seit 2022 investiert er mit seinem ETF massiv in den Uran-Sektor und hat wieder einmal sehr früh den richtigen Investmentriecher gehabt. Der Spotpreis erzielte in den zletzten wölf Monaten eine Rendite die die meisten Anlageklassen deutlich übertroffen hat.



Die Fundamentaldaten für Uran und Kernenergie haben sich während des gesamten Jahres 2022, das vor allem durch steigende Inflation und höhere Zinssätze geprägt war, verbessert. Wir glauben, dass die positiven Entwicklungen im Uran- und Kernenergiesektor auch im Jahr 2023 eine langfristige strukturelle Unterstützung für Uran und Uranbergbauunternehmen darstellen werden.

Der Aktienmarkt hat zwar einen holprigen Start in das neue Jahr hingelegt, aber dieser Sektor ist brandheiß, verzeichnet massive Kursgewinne und koppelt sich von allgemeinem negativem Trend ab. Während der S&P 500 im Januar seit Jahresbeginn immer noch Verluste verzeichnete, ist der Global X Uranium ETF im gleichen Zeitraum um mehr als 10 Prozent und der Sprott Uranium Miners ETF um mehr als 15 Prozent gestiegen. Die Aktie des Uranproduzenten Uranium Energy, ist seit Jahresbeginn sogar um +25% gestiegen.

Unschwer zu erkennen, dass der Anstieg der weltweiten Urannachfrage Versorgungsängste schürt!

Zu den Versorgungsproblemen gehören:

Die Sanktionen des Westens gegen Russland haben den Import von russischem Uran erschwert, und es droht ein vollständiges Importverbot in die USA.

Im letzten Jahr erhöhten Inflation und Zinserhöhungen auch die Kosten für neue und bestehende Uranbergwerksprojekte.

Durch den Konflikt in Niger wurden 5 % des weltweiten Urans abgeschnitten, was mehr als 24 % der Uranimporte der EU ausmacht.

Historischer Höchststand

Doch die Ankündigungen für neue Atomkraftprojekte haben einen historischen Höchststand erreicht. Um nur einige der größten Beispiele hervorzuheben:

22 Länder auf vier Kontinenten haben sich verpflichtet , die weltweite Atomkapazität bis 2050 zu verdreifachen.

China plant in den nächsten 15 Jahren den Bau von mindestens 150 neuen Reaktoren, was mehr als 440 Milliarden US-Dollar mehr kostet, als der Rest der Welt in den letzten 35 Jahren investiert hat.

Indien kündigte Ende des letzten Jahres an , seine Kernkraftkapazität bis 2031 von 6.780 MWe auf 22.480 MWe zu erhöhen, wobei Kernkraft bis 2047 fast

9 % des indischen Stroms ausmachen soll.

Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wird die Kernenergiekapazität bis 2050 je nach Anwendungsszenario zwischen

24 % und 100 % wachsen. Und sobald diese Reaktoren eingeschaltet sind, werden sie 60 bis 80 Jahre lang den ganzen Tag und jeden Tag Uran verbrauchen!

Steigende Nachfrage kann derzeit kaum gedeckt werden, Quelle: S&P Global Commodity Insights

Wo kann also schnell genug neues Uran zur Verfügung stehen, um die immer weiter steigende Nachfrage zu decken?

Bei vielen großen Herstellern bestehen Bedenken hinsichtlich der künftigen Versorgung:

Kasachstan

Kasachstan ist mit 41 % des Angebots und 12 % der weltweiten Reserven der größte Uranproduzent der Welt.



Kasachstan ist verbündet mit Russland, daher droht auch hier ein vollständiges Exportverbot.

Australien

Obwohl Australien über die größten bekannten Uranreserven der Welt und den viertgrößten Produzenten verfügt, hat es ein schwieriges Verhältnis zum Uranabbau, da dieser in weiten Teilen des Landes verboten ist.



Es gibt Bestrebungen, einige Moratorien für den Uranabbau in Australien aufzuheben, aber selbst, wenn sie grünes Licht erhalten, könnte es zwischen 10 und 15 Jahren dauern, bis neue Minen entstehen.

Afrika

Namibia gehört zu den drei größten Exporteuren von Uran, allerdings gab die Regierung bekannt , dass sie erwägt, eine Minderheitsbeteiligung an Bergbau- und Erdölproduzenten zu erwerben.



Und im Niger, dem siebtgrößten Uranexporteur der Welt, destabilisierte ein jüngster Putsch die Exporte aufgrund von Sanktionen.

Natürlich gibt es noch viele andere Bergbaumöglichkeiten, aber oft sind die Reserven und der Erzgehalt zu gering, die Geopolitik und die Lieferketten sind gefährdet (z. B. Russland) oder es besteht erheblicher Druck seitens der örtlichen Gemeinden und Genehmigungsfragen, die eine Neuentwicklung oder die Wiedereröffnung stillgelegter Minen verhindern (z. B. USA).



Kanada ist die Lösung, um das Defizit zu beseitigen

Das Athabasca-Becken

Kanada war bis 2009 der weltweit größte Uranproduzent. Zu diesem Zeitpunkt wurde es überholt, als Kasachstan zum weltweit größten Uranlieferanten wurde, indem riesige, minderwertige Lagerstätten erschlossen wurden, die für die In-Situ-Laugung (ISL) -Gewinnung geeignet waren. Im Jahr 2020 rückte Australien auf den zweiten Platz vor.

Dann, im Jahr 2022, wurde Kanada mit 7351 Tonnen zum zweitgrößten Uranproduzenten der Welt, gegenüber dem dritten Platz im Jahr 2021 mit 4693 Tonnen - ein Anstieg von fast 57 %.

Der Grund für den dramatischen Anstieg: das Athabasca-Becken.

Das kanadische Athabasca-Becken enthält die weltweit größten hochgradigen Uranvorkommen, mit Gehalten, die bis zu 100-mal höher sind als die durchschnittlichen Erzvorkommen anderswo auf der Welt.

Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J) verfügt über ein umfangreiches Portfolio mit 25 Projekten, von denen zehn bohrbereit sind , im kanadischen Athabasca-Becken!

Einmaliges Projektportfolio für einen Junior-Explorer in dieser Region Bildquelle

Kanada verfügt über bekannte Reserven von 588.500 Tonnen im ganzen Land, wobei die neue Strategie der Regierung für kritische Mineralien eine bedeutende Exploration ermöglicht.

Es gibt ehemalige Minen in Ontario und Quebec, aber der Großteil der Investitionen in die Exploration und Erschließung konzentriert sich auf die Athabasca-Region, ein Gebiet von fast 100.000 Quadratkilometern, das hauptsächlich in der Provinz Saskatchewan liegt - einer der am besten bewerteten Bergbauregionen der Welt für Investitionen - sowie auf einen kleinen Teil von Alberta.

Das kanadische Athabasca-Becken beherbergt die weltweit größten hochgradigen Uranvorkommen, deren Erzgehalt um den Faktor 10 bis 100 höher ist als der durchschnittliche Erzgehalt in anderen Teilen der Welt.

Saskatchewans Uran ist von zentraler Bedeutung, da die Welt auf eine nachhaltige Energieerzeugung umstellen und Mineralien aus sicheren, demokratischen Regionen beziehen will.

Jim Reiter, Minister für Energie und Ressourcen



Kursbewegender Newsflow in Kürze zu erwarten, da Winterbohrprogramme jetzt gestartet sind

Zuletzt wurden eine Vielzahl an strategischen Übernahmen von Junior-Uran-Playern in der Region vermeldet, sodass Skyharbour mittlerweile ein Alleinstellungsmerkmal besitzt.

Der Hauptfokus des Unternehmens liegt auf dem Vorzeigeprojekt Moore Lake, welches man sich bereits im Juni 2016 per Option zu 100% von Denison Mines sicherte.

Denison Mines ist nicht nur ein großer, strategischer Aktionär von Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J) der Präsident und CEO von Denison, David Cates,ist auch im Vorstand von Skyharbour!

Das Vorzeigeprojekt Moore Lake

Das Projekt besteht aus 12 aneinandergrenzenden Claims mit einer Gesamtfläche von 35.705 Hektar und liegt 42 Kilometer nordöstlich von der Key Lake-Mühle, ca. 15 Kilometer östlich von Denisons Wheeler River-Projekt und 39 Kilometer südlich von Camecos McArthur River-Uranmine.

Die Claims des Uranprojekts Moore Quelle: Skyharbour Resources

Moore beherbergt eine hochgradige Uranmineralisierung in der Zone Main Maverick, die von JNR Resources in den frühen 2000er-Jahren entdeckt wurde; historische Bohrergebnisse umfassen 4,03 % EU 3 O 8 auf 10 m, einschließlich 20 % EU 3 O 8 auf 1,4 m in einer Tiefe von 265 m in Bohrloch ML-61.

Skyharbour hat seit 2016 Diamantbohrprogramme durchgeführt, wobei mehrere Bohrlöcher entlang des 4,7 Kilometer langen Strukturkorridors Maverick eine hochgradige Uranmineralisierung durchteuften:

Bohrabschnitte mit hochgradigem, oberflächennahem Uran umfassen 20,8 % U3O8 auf 1,5 m bei 264 m, 9,12 % U3O8 auf 1,4 m bei 278 m und 5,29 % U3O8 auf 2,5 m bei 279 m

Das Bohrloch ML-199 erprobte die Linse der Main Maverick Zone und durchteufte eine hochgradige Uranmineralisierung mit 6,0 % U 3 O 8 auf 5,9 m in 265 Metern Tiefe, einschließlich 20,8 % U 3 O 8 auf 1,5 m

Moore Lake war in der Vergangenheit Gegenstand umfangreicher Explorationsarbeiten mit Ausgaben von über 45 Millionen US-Dollar und über 150.000 Metern Diamantbohrungen in mehr als 390 Bohrlöchern.

Für Moore Lake ist nun für ein Winterbohrprogramm 2024 angeküngt worden, das wie bereits erwähnt aus acht bis zehn Diamantbohrlöchern besteht, sobald die Bohrungen beim Adject-Projekt Russell Lake abgeschlossen sind.

Das Russell-Lake-Projekt

Das Uranprojekt Russell Lake, mit einer Gesamtfläche von 73.294 Hektar, ist ein großes Uranexplorationsgrundstück im fortgeschrittenen Stadium, welches strategisch zwischen Camecos Key Lake- und McArthur-River-Projekten liegt:

In bester Lage, Quelle: Skyharbour Resources

Im Osten grenzt das Projekt an Skyharbours Moore-Uranprojekt und im Westen an Denisons Wheeler River-Projekt.

Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J) plant in den nächsten Monaten bei Russell 5.000 Meter Diamantbohrungen in zehn bis zwölf Löchern.

Die kombinierte 8.000-Meter-Winterbohrkampagne (Moore, Russell) ist vollständig finanziert und die Geologen und Bohrteams werden im Explorationslager des Russell Lake Projektes arbeiten. Das vollständig genehmigte Explorationscamp, ist für über dreißig Personen geeignet, liegt direkt an der Autobahn und von 5 Kilometern von Denisons Lagerstätte Phoenix.

Jordan Trimble, Präsident und CEO von Skyharbour, erklärte:

Der bevorstehende Beginn unserer Winter-Diamantbohrkampagne sowohl bei unseren Russell Lake- als auch bei Moore Uran-Projekten ist das erste Mal, dass Skyharbour diese beiden Kernprojekte gleichzeitig gemeinsam vorantreibt. Dies ist vollständig finanziert. Eine 8.000-Meter-Bohrkampagne wird bis weit in das Jahr hinein einen umfassenden Nachrichtenfluss bieten, da wir die Projekte mithilfe systematischer und bewährter Explorationsmethoden in Verbindung mit neuen geologischen Modellen und Zielstrategien vorantreiben.



Angesichts der hochwertigen Mineralisierung in historischen Bohrlöchern sowie der vielen hochperspektiven Zielgebiete, in denen die für beide Projekte erforderliche Geologie vorhanden ist, sind wir zuversichtlich, dass das Entdeckungspotenzial und die Exploration bei beiden Projekten hochwertige Uranablagerung liefern wird. Wir werden auch Füll- und Definitionsbohrungen in den hochwertigen Zonen von Moore entlang des Maverick-Korridors durchführen.

Details zum bevorstehenden Winterbohrprogramm am Russell Lake können Sie über diesen Link abrufen.

Einen umfassenden Nachrichtenfluss bieten auch die Joint-Venture-Partner von Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J)

Falls Sie es noch nicht wussten, Skyharbour hat Joint Ventures mit dem Branchenführer Orano Canada Inc. und Azincourt Energy bei den Preston- bzw. East Preston-Projekten, wobei Orano und Azincourt durch Explorationsausgaben, Barzahlungen und Aktienemissionen Mehrheitsbeteiligungen an den Projekten verdienten.

Azincourt Energy hat von der Regierung von Saskatchewan die Arbeitserlaubnis und Genehmigungen erhalten, um Diamantbohrungen und begrenzte geophysikalische Bodenuntersuchungen durchzuführen.

Die Planung für ein Winterbohrprogramm 2024 ist im Gange und konzentriert sich auf die Alterationszone im Zusammenhang mit den K- und H-Zonen.

Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J) hat auch mehrere aktive Earn-In-Optionspartner, darunter: ASX-gelistete Valor Resources beim Hook Lake Uranium Projekt.

Die jahrelange Erkundung führte zu einer umfangreichen geologischen Datenbank für das Projektgebiet. Das Zielgebiet am nördlichen Ende des Konzessionsgebiets Hook Lake lieferte hochgradige Uranstichproben mit bis zu 68 % U 3 O 8 in massiven Pechblendeadern an der Oberfläche.

Das Projekt besteht aus 16 zusammenhängende Mineral-Claims - insgesamt 25.847 Hektar.

Weitere, aktive Earn-In-Optionspartner:

Basin Uranium beim Mann Lake Uranium Projekt

Medaro Mining beim Yurchison-Projekt

Yellow Rocks Energy , ein privates Unternehmen aus Australien, bei den Projekten Wallee und Usam Island

North Shore Energy Metals beim South Falcon Projekt

Tisdale Clean Energy beim South Falcon East Projekt

North Shore Energy Metals hat vor kurzem ein Update zu den Explorationsaktivitäten auf South Falcon Projekt veröffentlicht und Tisdale Clean Energy plant, mit der Exploration des Uranprojekts South Falcon East zu beginnen.

Insgesamt hat Skyharbour jetzt Earn-In-Optionsvereinbarungen mit Partnern unterzeichnet, die sich auf über $ 37 Millionen an vom Partner finanzierten Explorationsausgaben belaufen.

Übernahmefieber: Skyharbour Resources ist der letzte Uran Juniorplayer mit Projekten im Athabasca-Becken!

In der letzten Zeit gab es einige Übernahmen und auch Merger im Athabasca-Becken, so das Skyharbour Resources der letzte verbliebene Uran Juniorplayer im hochgradigen Athabasca-Becken ist!

Im letzten Monat hat ATHA Energy bekannt gegeben, dass man Latitude Uranium und 92 Energy erworben hat.

Vorher schon hat Uranium Energy die UEX Corporation übernommen und somit den Grundstein dafür gelegt das Skyharbour Resources der letzte "Kleine" ist.

Das heizt natürlich Übernahmespekulationen an, zumal die Projekte der großen Branchenplayer wie Cameco, Denison Mines und auch die von Branchenprimus und Partner Orano, direkt an die Projekte von Skyharbour Resources grenzen!

Während andere Sektoren Schwierigkeiten haben, übertrifft das gelbe Metall, wie Sie sehen weiterhin die Konkurrenz und wir sind zuversichtlich, dass ihm eine noch bessere Zukunft bevorsteht.

Nicht zuletzt, weil Kasachstans chronische Unfähigkeit, die Produktionsvorgaben einzuhalten dazu geführt hat, dass der Uranpreis auf 15-Jahres-Hoch gesprungen ist!

Dieses ist passiert, nachdem der kasachische Konzern Kazatomprom, gewarnt hatte, dass er seine Produktionsziele in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich nicht erreichen werde:



Der Uran-Spotpreis kenn kein Halten mehr, Quelle: mining.com

Der Spotpreis des radioaktiven Metalls hat sich im Jahr 2023 mehr als verdoppelt und liegt derzeit bei 106,00 US-Dollar pro Pfund - immer noch weit entfernt von den Werten von 2007 und den Folgen der Fukushima-Katastrophe 2011 in Japan.

Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Uran bis 2030 um 28 % und bis 2040 um fast 200 % steigen wird.

Man also muss kein Prophet sein, um vorauszusagen das der Uranpreis weiter steigen wird, da die Angebotsknappheit den Preis des gelben Metalls noch weiter in die Höhe treiben wird.

Unser Fazit für sie als Anleger:

Sie kaufen hier ein Uranschwergewicht zum Schnäppchenpreis

Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J) hat mit dem Zugriff auf 25 Uranvorkommen im Athabasca-Becken einen begehrten Rohstoff, welche die großen Produzenten auf Jahre nicht mehr liefern können.

Auch auf die Gefahr hin das wir uns wiederholen:

Das kanadische Athabasca-Becken enthält die weltweit größten hochgradigen Uranvorkommen, mit Gehalten, die bis zu 100-mal höher sind als die durchschnittlichen Erzvorkommen anderswo auf der Welt.

Das Athabasca-Becken befindet sich darüber hinaus im strategischen Zentrum der kritischen Mineralienlieferketten des Westens!

Auch deshalb hat Kanada Zugang zu neuen Steuergutschriften und Förderungen im Rahmen eines Freihandelsabkommens mit den USA für die Erschließung von Minen.

Im Rahmen des Civil Nuclear Credit (CNC) - Programmes hat die US-Regierung gerade erst der Pacific Gas and Electric Company $ 1,1 Milliarden für das Kraftwerk Diablo Canyon bewilligt!

Aber auch im Inland wird Kanada seine eigene Kernkraftflotte erheblich ausbauen, z. B. durch den Ausbau vom Bruce Power in Ontario zum größten Reaktor der Welt.

Wir befinden uns immer noch in einem frühen Stadium dessen, was ein ausgedehnter Bullenlauf am Uranmarkt werden wird und Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J) ist eine dieser Aktien, die Sie unbedingt auf dem Schirm haben sollten!

Die Sanktionen des Westens gegen Russland, dazu niedrige weltweite Uranvorräte, Mangel an kurzfristiger Produktion, aktuelle Versorgungsengpässe, all das sind herausragende Kriterien weshalb Sie die Aktie von Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J) unbedingt in ihr Depot aufnehmen sollten!

Der aufkommende, umfassenden Nachrichtenfluss und der immer weiter steigende Uranpreis werden die Aktie von Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J) schon bald in ganz andere Kursregionen katapultieren!

Mit dem Potenzial als zukünftiger Uranproduzent und den positiven Bewertungen von Experten und Analysten könnte das Unternehmen eine interessante Option für Ihr Portfolio sein.

Verpassen Sie also nicht die sich bietende Gelegenheit, von diesem bullishen Markt zu profitieren und Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J) noch heute Ihrem Portfolio hinzuzufügen!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit

spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie skyharbourltd.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.



Uranium Energy Restarts Wyoming Production Uranpreis steigt weiter - Ende noch nicht in Sicht Bill banning uranium imports from Russia passes US House subcommittee Niger crisis is a warning, commodity conflict is coming Menge der Importe von Uran in die Europäische Union At COP28, Countries Launch Declaration to Triple Nuclear Energy Capacity China's Climate Goals Hinge on a $440 Billion Nuclear Buildout World Nuclear Performance Report 2023 S&P Global Commodity Insights Namibia targets stakes in resource companies, miners' shares fall Niger: EU verurteilt Verhaftung von Ministern durch Putschisten Uranium in Canada Uranium Exploration supportet in Canadian critical minerals strategy Can Metal Mining Match the Speed of the Planned Electric Vehicle Transition? Uranium in Canada CEO von Denison, David Cates Skyharbour plans drilling at Russell Lake, Moore Azincourt Energy Receives Permits for Upcoming Programs at East Preston Project North Shore Uranium has provided an update on the exploration activities Tisdale Clean Energy Corp. plans to begin exploration at the South Falcon East uranium project ATHA Energy erwirbt Latitude Uranium und 92 Energy Uranium price jumps to 15-year high as top miner flags shortfall The Inflation Reduction Act of 2022

