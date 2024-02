FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Anzeichen von Ermüdung an der US-Technologiebörse Nasdaq haben am Dienstag auch Spuren am deutschen Aktienmarkt hinterlassen. Nachdem der Nasdaq 100 am Vortag ein Rekordhoch nicht halten konnte und im späten Handel ins Minus gerutscht war, gerieten auch hierzulande Tech-Aktien unter Druck.

Im Leitindex Dax lagen SAP und Infineon auf den letzten Plätzen mit Abschlägen von jeweils mehr als zwei Prozent. Im MDax zählten Aixtron mit minus 2,8 Prozent zu den größten Verlierern und im SDax sanken Süss Microtec um 2,6 Prozent./bek/mis

