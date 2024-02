Collective Mining gibt bekannt, dass ein zweites Bohrgerät zum Zielgebiet Trap mobilisiert wurde, da bei den derzeit laufenden Folgebohrungen eine starke sichtbare Mineralisierung festgestellt wurde, Fury Gold Mines gab gute und die letzten Bohrergebnisse auf dem Ziel Hinge, einem Teil des hochgradigen Goldprojekts Eau Claire, bekannt, Millennial Potash meldete ein Update zu den Infrastrukturentwicklungen in der Nähe seines Vorzeigeprojekts Banio in Gabun und eine weitere Neuausrichtung im Management sehen wir bei Osisko Development. Unternehmen im Überblick: Collective Mining - https://www.collectivemining.com ISIN: CA19425C1005 , WKN: A3C88F , FRA: GG1.F , TSXV: CNL.V Weitere Videos von Collective Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/collective-mining/ Millennial Potash Corp. - https://millennialpotash.com/ ISIN: CA60041F1018 , WKN: A3DXEK , FRA: X0D.F , TSXV: MLP.V Weitere Videos von Millennial Potash Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/millennial-potash-corp/ Osisko Development Corp. - https://osiskodev.com/ ISIN: CA68828E8099 , WKN: A3DK8G , FRA: 3OZ0.F , TSXV: ODV.V Weitere Videos von Osisko Development Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/osisko-development-corp/ Fury Gold Mines Ltd. - https://furygoldmines.com/ ISIN: CA36117T1003 , WKN: A2QFEP , FRA: AUN1.F , TSX: FURY.TO , ASX: AUN1 , Valor: 57505885 Weitere Videos von Fury Gold Mines Ltd. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/fury-gold-mines-ltd/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Copper Düngemittel Gold Kupfer Potash Development Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV