Den Börsianern ist ein erfreulicher Start in die Woche geglückt. Der DAX konnte am Montag ansehnlich zulegen und die Marke von 17.000 Punkten wieder hinter sich lassen. Zu verdanken ist dies in erster Linie guten Vorgaben aus den USA, wo der KI-Hype noch immer voll im Gange ist. Der Mut der Anleger zahlt sich aber in nahezu allen Bereichen aus.Anzeige:Hierzulande konnte vor allem die Aktie von Renk (DE000RENK730) punkten, mit der es nach einer kleinen Korrektur am Freitag wieder um 10,2 Prozent bis auf 21,60 Euro in die Höhe ging. Die erst in der vergangenen Woche ...

