Am 04. Februar hatten wir im Express-Service auf eine Trading-Chance mit Delivery Hero ISIN: DE000A2E4K43 hingewiesen und am Ende des Tages hat sich auch dieser Trade gelohnt. Der Essenslieferdienst hat am Mittwochmorgen seine Zahlen "veröffentlicht und bestätigt, dass die Gesellschaft alle ihre ehrgeizigen Ziele für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2023 erreicht hat. Das Unternehmen verzeichnete im vierten Quartal ein GMV-Wachstum von 7% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...