DJ PTA-News: Serviceware SE: Umsatzstarker Neukundengewinn - Fortune-150-Konzern setzt auf Serviceware-Lösungen für das IT-Finanzmanagement

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Idstein (pta/15.02.2024/09:00) - * SaaS-Vertrag mit 3 Jahren Mindestlaufzeit generiert Umsatz im siebenstelligen Euro-Bereich * Serviceware Financial und Serviceware Performance lösen bestehende Softwarelösung ab

Idstein, 15. Februar 2024 Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) setzt ihre dynamische Neukundengewinnung auch im laufenden Geschäftsjahr 2023/2024 weiter fort. Ein Fortune-150-Unternehmen aus der Logistikbranche mit einem Umsatz im mittleren zweistelligen Multi-Milliarden-Euro-Bereich und weltweit mehreren zehntausend Mitarbeitern hat sich entschieden, die Serviceware ESM-Plattform mit den Modulen Serviceware Financial und Serviceware Performance im Konzern einzusetzen. Die Softwarelösungen für das Financial Management von IT- und Shared-Services und die Unternehmensplanung werden sukzessive in die bestehende Plattform des Logistikunternehmens migriert und ersetzen beim Neukunden dessen bisherige proprietäre Lösung. Der SaaS-Vertrag wurde mit einer Mindestlaufzeit von 3 Jahren geschlossen und ist für Serviceware mit einem Umsatz im siebenstelligen Euro-Bereich verbunden. Zum Projektumfang gehören auch Maintenance- und Serviceleistungen.

Serviceware bietet dem Neukunden eine zukunftsorientierte Plattform, die sich mit wachsenden Anforderungen weiterentwickelt. Die Softwarelösungen der einzigartigen ESM-Plattform von Serviceware werden im IT-Bereich des Unternehmens zum Einsatz kommen. Mit ihnen kann der Kunde ein standardisiertes Kostenmodell für das Technology Business Management einsetzen, das sich auf individuelle Bedürfnisse anpassen lässt, seine Servicekosten effizient managen und bepreisen und hat so volle Kostentransparenz bei der Budgetierung und Kostenanalyse von Serviceprozessen über sämtliche Unternehmensbereiche hinweg. Umfassende Tools und Analysefunktionen helfen dabei, Kostentreiber zu identifizieren und Kosten zu senken. Der Kunde setzt dabei auch auf das Serviceware Digital Value Model. Dieses ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf den Wertschöpfungsbeitrag der IT im Unternehmen, indem alle Kosten einer IT-Organisation im Detail erfasst, korreliert und analysiert werden. Die Steuerungslogik des Digital Value Models stellt sicher, dass IT-Strategien erfolgreich operationalisiert werden. Ergebnisverantwortung, Ziele, Key Performance Indicators (KPIs) und Maßnahmen können auf dieser Basis den Verantwortlichen in IT, Finanzen, HR und anderen Shared Services transparent gemacht werden.

Sam Wilson, Head of International bei Serviceware: "Wir verzeichnen eine weiterhin starke Nachfrage nach unseren Softwarelösungen, auch international. Der Gewinn eines weltweit führenden Logistikunternehmens zeigt einmal mehr die Leistungsfähigkeit unserer ESM-Plattform und dass wir mit unserem Angebot die Bedürfnisse von Kunden weltweit passgenau bedienen können."

Über Serviceware

Serviceware bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist KI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen KI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt 500 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: investor-relations@serviceware-se.com

(Ende)

Aussender: Serviceware SE Adresse: Serviceware-Kreisel 1, 65510 Idstein Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations edicto GmbH Tel.: +49 69 90550552 E-Mail: serviceware@edicto.de Website: www.serviceware-se.com/de

ISIN(s): DE000A2G8X31 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2024 03:00 ET (08:00 GMT)