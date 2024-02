The following instruments on XETRA do have their first trading 19.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.02.2024Aktien1 SE0021615655 Neodynamics AB2 GB00BS3D4G58 UK Oil & Gas PLCAnleihen1 US05526DBY04 B.A.T. Capital Corp.2 US110122EH72 Bristol-Myers Squibb Co.3 US110122EL84 Bristol-Myers Squibb Co.4 XS2357239057 GLP Pte. Ltd.5 US609207BC87 Mondelez International Inc.6 US05526DBZ78 B.A.T. Capital Corp.7 PTBPIZOM0035 Banco BPI S.A.8 USF1067PAF39 BNP Paribas S.A.9 XS2770921315 Rumänien, Republik10 XS2770920937 Rumänien, Republik11 XS2769892519 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.12 CA135087R556 Canada, Government of...13 XS2769892600 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.14 US110122EF17 Bristol-Myers Squibb Co.15 US110122EJ39 Bristol-Myers Squibb Co.16 US110122EK02 Bristol-Myers Squibb Co.17 US277432AY69 Eastman Chemical Co.18 US713466AA86 Pepsico Singapore Financing I Pte.Ltd.19 XS2769892865 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.20 FR001400O457 ALD S.A.21 XS2764397829 Jyske Bank A/S22 US110122ED68 Bristol-Myers Squibb Co.23 US110122EG99 Bristol-Myers Squibb Co.24 US110122EE42 Bristol-Myers Squibb Co.25 DE000HLB54P0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 US713466AB69 Pepsico Singapore Financing I Pte.Ltd.27 XS2769894135 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.