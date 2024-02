Der deutsche Leitindex war am Freitag auf ein neues Rekordhoch bei 17.200 gestiegen, bevor die neuesten Daten zu den US-Erzeugerpreisen für etwas Ernüchterung sorgten. Am Montag dürfte der Handel eher ruhig verlaufen, da in den USA die Börsen geschlossen bleiben. Auf Unternehmensebene steht Rheinmetall weiter im Mittelpunkt des Interesses.

