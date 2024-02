Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG



Feedback HIT & Q4-Preview: Serviceware weiter mit gutem operativem Momentum

Wir durften jüngst die Serviceware SE auf unseren Hamburger Investorentagen begrüßen, die von CFO Harald Popp vertreten wurde. Hervorgehoben wurden neben operativen Highlights auch die Chancen der AI für Serviceware.

In den letzten Monaten wiesen wir bereits mehrmals auf die attraktive Bewertung des Unternehmens hin, das nach zwischenzeitlichen Verlusten und einem zuletzt leichten Cash-Burn im Zuge der SaaS-Transformation nun in H2/2023 den nachhaltigen EBITDA-Break-Even erreicht haben dürfte. Wir sind davon überzeugt, dass Serviceware in Q4/23 erneut ein positives EBITDA erzielt hat (MONe: 0,9 Mio. EUR) und rechnen mit einem Q4-Umsatz i.H.v. 23,4 Mio. EUR, sodass die FY-Umsatz-Guidance (+5,0 bis +10,0% yoy) mit einem Wachstum von +9,6% yoy am oberen Ende erreicht werden dürfte. Zum starken Q4 dürften u.E. sowohl die neu gewonnenen SaaS-Kunden als auch die sich erstmals vollumfänglich auswirkenden Effizienzmaßnahmen beigetragen haben.



7-stelligen-SaaS-Auftrag gewonnen: Zuletzt vermeldete SJJ den Gewinn eines weiteren hochkarätigen Großkunden, der sich sowohl für den aktuellen 'Verkaufsschlager' Serviceware Financial sowie das ergänzende Corp. Performance-Management- und BI-Modul Serviceware Performance entschied. Nach Unternehmensangaben zählt der Neukunde aus dem Logistiksektor zu den Fortune-150 und erzielt mit mehreren zehntausend Mitarbeitern Umsätze im mittleren zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich. Die Serviceware-Lösungen ersetzen hierbei die eigenentwickelten Lösungen des Kunden und dürften damit die ersten 'professionellen' Werkzeuge sein, die der Kunde im Bereich ITFM und CPM einsetzt. Die enorme Dynamik bei der Neukundengewinnung wird auch durch die nachstehende Grafik verdeutlicht, welche die Steigerung der Vertragsverbindlichkeiten (zukünftige, bereits vertraglich fixierte Umsätze) im Zeitablauf darstellt. Trotz der deutlich gestiegenen SaaS-Umsatzbasis (das Verumsatzen reduziert die Vertragsverb.), stiegen diese in 9M/23 bereits um 29,4% yoy bzw. um 25,6 Mio. EUR, was nahezu dem Gesamtbestand aus Ende 2021 entspricht.



Serviceware dürfte Wachstumsdynamik und Margenexpansion in 2024 fortsetzen: Für das laufende Jahr rechnen wir ausgehend von unseren Prognosen für 2023 weiterhin mit einem Top Line-Wachstum i.H.v. 7,8% yoy auf 98,3 Mio. EUR, das nahezu gänzlich von steigenden SaaS-Umsätzen getrieben sein dürfte. Die hochmargige Eigensoftware dürfte daher auch den Rohertrag signifikant steigern und dementsprechend bei einer weitgehend fixen Kostenstruktur zu einem EBITDA i.H.v. 3,5 Mio. EUR führen.



Fazit: Der Kapitalmarkt hat die gute Dynamik der Geschäftsentwicklung in den letzten Monaten bereits teilweise honoriert. Wir sehen in der Serviceware-Aktie weiteres Potenzial, da das Software-Unternehmen auch auf aktuellem Kursniveau noch zu einem 2025e EV/EBITDA von 15,4 notiert und damit deutlich günstiger als vergleichbare, wachsende Software-Unternehmen bewertet ist. Auch angesichts des Potenzials zur weiteren Margensteigerung über das Jahr 2025 hinaus bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 18,00 EUR.







