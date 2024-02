Im laufenden Geschäftsjahr will man mindestens genauso profitabel wie in 2023 sein. In Zahlen heißt dies: Für die um Sondereffekte bereinigte operative Gewinnmarge werden 26,4 bis 26,8 % angepeilt. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zulegen. Im vergangenen Jahr kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 2 % auf knapp 5,6 Mrd. Euro. Aus eigener Kraft legte das Unternehmen um 6 % zu. Zum Zuwachs trugen alle Geschäftsbereiche bei. Die bereinigte operative Gewinnmarge verbesserte sich um 0,30 Prozentpunkte auf 26,4 %. Unter dem Strich ging der Gewinn wegen höherer Kosten und Steuern leicht zurück - auf 1 Mrd. Euro, bereinigt um Sondereffekte legte der Überschuss aber um 6 % auf rund 1,1 Mrd. Euro zu. Die Aktionäre sollen für 2023 mit 2,08 Euro je Aktie 15 % mehr Dividende bekommen als ein Jahr zuvor.



