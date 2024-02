EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Vereinbarung

ASX: EGR 21. Februar 2024 Zusammenarbeit mit BASF beim Anodenrecycling EcoGraf Limited (EcoGraf) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF) freut sich, mitteilen zu können, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung mit BASF unterzeichnet hat. Darin wird festgelegt, dass EcoGraf die Recycling-Forschung und -Entwicklung von BASF in Europa mit seinen Anoden-Recyclingkapazitäten unterstützen wird, um das Ziel einer Kreislaufwirtschaft und einer Reduzierung der CO2-Emissionen schneller zu erreichen. Die Vereinbarung folgt auf ein erstes positives Testprogramm und sieht für EcoGraf Folgendes vor: Nutzung des unternehmenseigenen Reinigungsverfahrens zur Rückgewinnung von Anodenmaterial aus der ausgelaugten schwarzen Masse der BASF, welche aus Produktionsabfällen und ausgedienten Lithium-Ionen-Batterien gewonnen wird, zur Herstellung von Produktmustern für die Bewertung durch Kunden aus dem Batterie- und Industriemarkt.

Unterstützung des Anodenrecyclingprogramms durch Mischung der recycelten Anode mit dem hochreinen und leistungsstarken tansanischen Graphit, um die Wiederverwendung und Akzeptanz bei den Kunden zu erhöhen.

Nutzung der Testergebnisse zur Verfeinerung des Recycling-Ablaufschemas und der Anlagenplanung. BASF ist ein führendes Chemieunternehmen mit Hauptsitz in Ludwigshafen, Deutschland. BASF setzt sich für eine zirkuläre Batterie-Wertschöpfungskette ein und betreibt in Schwarzheide, Deutschland, eine Anlage für aktive Kathodenmaterialien im kommerziellen Maßstab und wird am gleichen Standort voraussichtlich im Laufe des Jahres eine Batterierecycling-Anlage in Betrieb nehmen (siehe https://www.basf.com). Der erfolgreiche Abschluss dieses Anodenrecyclingprogramms wird ein wichtiger Meilenstein für die Pläne von EcoGraf sein, Anodenrecyclingaktivitäten im kommerziellen Maßstab zu entwickeln. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält zahlreiche Fotos und Tabellen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



