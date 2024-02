DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE feiert 5 Jahre AI-Kompetenzzentrum in Darmstadt

Idstein (pta/22.02.2024/09:00) - Idstein, 22. Februar 2024 Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) feiert im Februar 2024 das 5-jährige Bestehen ihres AI-Kompetenzzentrums in Darmstadt. Seit der Gründung 2019 hat das AI-Kompetenzzentrum maßgeblich zum Unternehmenserfolg von Serviceware beigetragen. Serviceware ist heute führend in der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (AI) für Serviceprozesse und Finanzplanung und baut AI in seiner ESM-Plattform konsequent weiter aus. AI ist heute zentraler Faktor der Serviceware-Unternehmensstrategie und durchgängig in den Modulen der Serviceware-ESM-Plattform integriert. Mit der Integration von ChatGPT in die Serviceware Plattform hat Serviceware dem Einsatz von AI, insbesondere im Kundenservice, einen weiteren großen Schub gegeben. Dadurch werden Serviceagenten massiv entlastet und Serviceanfragen und -prozesse deutlich beschleunigt.

Serviceware kooperiert im AI-Kompentenzzentrum eng mit der TU Darmstadt, eine der führenden Universitäten im Bereich AI. Aus dieser Zusammenarbeit sind bereits zahlreiche Produkte hervorgegangen, die erfolgreich in die ESM-Plattform von Serviceware integriert wurden und Nutzern dabei helfen, ihre digitalen Initiativen voranzubringen. AI wird inzwischen plattformübergreifend eingesetzt und unterstützt Unternehmen bei der Automatisierung von Serviceprozessen, hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und Kosten zu senken. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz können Unternehmen heute signifikante Wettbewerbsvorteile erzielen und das Kundenerlebnis deutlich verbessern.

Serviceware hat sich durch die frühzeitige Entscheidung für AI eine sehr gute Position am Markt geschaffen. Die Investitionen der vergangenen Jahre in AI zahlen sich schon heute aus und werden es in den kommenden Jahren immer stärker tun. Auch für die Gewinnung von Fachkräften ist das AI-Kompetenzzentrum ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Zudem ist Serviceware Ausbildungspartner für Studenten des Studiengangs Wirtschaftsinformatik der TU Darmstadt. In den vergangenen 5 Jahren wurden Abschluss- und Projektarbeiten mit insgesamt rund 50 Studenten erfolgreich durchgeführt. Einige der ehemaligen Studenten arbeiten heute in verschiedenen Positionen im AI-Kompentenzzentrum.

Mit dem AI-Kompetenzzentrum ist Serviceware zudem Teil von "KompAKI", ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Kompetenzzentrum für Arbeit und Künstliche Intelligenz (KI). Ziel ist unter anderem die anwendungsorientierte Forschung zum Einsatz von AI in der Arbeitswelt und die Evaluierung konkreter Maßnahmen von AI in der Praxis.

Dirk K. Martin, CEO bei Serviceware: "Wir sind stolz auf diesen weiteren Meilenstein unserer Unternehmensgeschichte. AI ist heute wichtiger Bestandteil der Serviceware-Strategie und fest in der DNA von Serviceware verankert. Wir bauen den Einsatz von AI in den ESM-Modulen durchgängig aus und sehen weiterhin erhebliche Potenziale für den Einsatz von AI in vielen Bereichen. Als Game Changer bei Serviceprozessen wird die Bedeutung von AI in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Wir haben diesen Trend bereits frühzeitig erkannt und profitieren immer mehr von unseren Investitionen in AI der vergangenen Jahre."

Prof. Dr. Peter Buxmann, Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik | Software & Digital Business TU Darmstadt: "Das letzte Jahr hat uns in besonderem Maße gezeigt, welche Möglichkeiten die Künstliche Intelligenz bietet und einen Ausblick gegeben, was da noch alles kommen wird. Umso bemerkenswerter ist es, dass Serviceware das Potenzial von AI schon sehr früh erkannt hat und seit nunmehr 5 Jahren eng mit der TU Darmstadt in diesem Bereich zusammenarbeitet. Ich freue mich, dass diese Zusammenarbeit die Grundlage für die erfolgreichen Serviceware-AI-Lösungen ist, mit denen Serviceware-Kunden bereits heute ihr eigenes Serviceangebot signifikant verbessern und effizienter gestalten können."

Über Serviceware

Serviceware bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist KI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen KI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 470 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

