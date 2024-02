An der Börse gegen große Lebensmittel-Konzerne einen Stich zu landen, ist eine Herausforderung. Laut Experten haben diese beiden Value-Aktien aber das Potenzial, Marktanteile abzugraben. Gegessen und getrunken wird immer. Deswegen investieren vorsichtige Anleger, die sich nicht nur auf aktuelle Wachstumsrekorden in der Tech-Branche verlassen wollen, meist auch oder sogar lieber in defensive Value-Aktien beispielsweise aus der Lebensmittelindustrie, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...