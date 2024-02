Das schweizerische Unternehmen stockt seine Produktion von Leistungstransformatoren am deutschen Standort Bad Honnef auf. Das Projekt soll 2026 voraussichtlich abgeschlossen sein und 100 neue Arbeitsplätze schaffen. Für die Erweiterung seiner Herstellung von Leistungstransformatoren in Bad Honnef investiert Hitachi Energy nach eigenen Angaben mehr als 30 Millionen Euro. Mit diesem Kapital würde die Anlage modernisiert und auf über 15. 000 Quadratmeter erweitert. In Kombination mit Prozessverbesserungen sei die Fabrik darauf ausgerichtet, die Produktionskapazität zu steigern, um auf die wachsende ...

